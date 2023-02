Poražavajući podaci: Gotovo 50% učenika u Hrvatskoj barem jednom je zapalilo cigaretu

Znate li da je gotovo 50% učenika i učenica u Hrvatskoj barem jednom zapalilo cigaretu, a i do 20% ih redovito puši? Podaci su to najnovijih svjetskih, ali i nacionalnih istraživanja provedenih i u hrvatskim školama. U srijedu je obilježen Nacionalni dan bez duhana, pa je u Zagrebu predstavljen projekt "Mission: Oxygen" kojemu je cilj promicanje formiranja zdravih navika kod djece i prevencija pušenja, s posebnim naglaskom na mlade od 10 do 14 godina. Upravo u toj dobi djeca započinju s prvim kontaktima s cigaretama, a do kraja srednje škole mnogi zapale barem jednom, istaknuli su govornici.

- Adolescencija je kritično razdoblje jer se prema istraživanjima naš mozak razvija do 20. godine i ne može sa sigurnošću procijeniti je li nešto dobro ili loše. Zbog toga veliki dio mladih počinje s nekim nezdravim navikama, poput pušenja - rekao je Dejan Lakovski, direktor AstraZenece u Hrvatskoj.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

To je problem na kojem rade stručnjaci okupljeni na projektu "Mission: Oxygen" kojeg provodi europska organizacija Propulsion, uz podršku kompanije AstraZenece, kroz globalni program prevencije bolesti Young Health Programme. Projekt je vrijedan gotovo milijun eura, a trajat će do 2025. godine. Počiva na tri stupa: radu sa stručnom zajednicom, digitalnoj kampanji koja će projekt približiti mladima te na samom radu s mladima preko škola.

- Cilj je raditi s ljudima kojima djeca najviše vjeruju, a to su između ostalih i influenceri. Istraživanja pokazuju da 80% djece u dobi od 10 do 14 godina imaju potpuno povjerenje u influencere. Uz to ćemo djeci ponuditi alternativu za kvalitetno provođenje slobodnog vremena - istaknula je Vildana Saračević, voditeljica projekta.

Uz nove generacije dolaze i novi trendovi, o čemu se raspravljalo i na prigodno tribini HZJZ. Epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Dijana Mayer upozorila je na porast upotrebe e-cigarete među mladom populacijom. Po zadnjoj anketi, 13% učenika u dobi od 16 godina reklo je da je konzumiralo te cigarete u zadnjih 30 dana. Dodala je kako je poražavajući podatak i to što je Hrvatska i dalje među prve tri zemlje u EU što se tiče pušenja mladih do 18 godina. Naši mladi i sve ranije počinju pušiti, a "obične" cigarete puši 17 do 20% mladih. Nešto češće puše dječaci nego djevojčice, kaže Mayer.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Uz predstavljanje projekta "Mission:Oxygen" održan je i okrugli stol "Što možemo kroz neformalno obrazovanje" na kojem su sudionici razgovarali o ovisnostima kod mladih i utjecaju okoline. Složili su se da nema univerzalnog rješenja problema pušenja, ali je važno u cijeli proces borbe protiv ovisnosti uključiti mlade.

- Nama je moto "ništa za mlade bez mladih". Sve poruke koje komuniciramo prema mladima rade mladi. Oni najbolje razumiju svoje vršnjake. Samim time jačamo nove generacije, jačamo buduće donositelje odluka - naglasila je Iva Jovović, direktorica udruge Let.

Kroz iduće tri godine projektom se želi razvojem zdravstvene, medijske i digitalne pismenosti približiti mladima te podignuti razinu svijesti o pušenju kao štetnom, a ne "cool" trendu.

