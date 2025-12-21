Obavijesti

Porazni podaci: Sve više umirovljenika u Njemačkoj ovisi o socijalnoj pomoći

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Prema podacima s kraja rujna 2025. u Njemačkoj je 755.300 umirovljenika primalo tzv. temeljnu potporu, vrstu socijalne pomoći namijenjenu umirovljenicima koji prihodima ne mogu pokriti životne troškove

Broj umirovljenika koji su zbog preniskih mirovina ovisni o socijalnoj potpori je dosegao rekordnu razinu, pokazuju podaci saveznog statističkog ureda koje mediji prenose u nedjelju.

Prema podacima s kraja rujna 2025. u Njemačkoj je 755.300 umirovljenika primalo tzv. temeljnu potporu, vrstu socijalne pomoći namijenjenu umirovljenicima koji prihodima ne mogu pokriti životne troškove.

Prag za dobivanje potpore je 1062 eura mjesečno, ali se izračunava individualno ovisno o stvarnim troškovima života i saveznoj pokrajini.

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, broj umirovljenika koji prima dodatnu državnu financijsku pomoć je porastao za 25.000. Među njima su natprosječno zastupnjene žeme (57 posto).

Predsjednica lijeve stranke BSW, Sahra Wagenknecht je to što sve više umirovljenika u Njemačkoj ne može živjeti od vlastite mirovine nazvala skandalom.

- Siromaštvo u starosti je već i sad ogroman problem u Njemačkoj a vidimo da se s vremenom pogoršava - rekla je Wagenknecht.

Kao jedan od glavnih razloga povećanja troškova života navodi se rast stanarina koje su se u većim gradovima poput Berlina posljednjih desetak godina više nego udvostručile.  

