Pored Zemlje prolazi ogroman asteroid, pratite ga uživo

Asteroid promjera oko dva kilometra danas će proći pored Zemlje, a po našem vremenu to će se dogoditi u 11.56. Nema nikakve opasnosti da će udariti u Zemlju, ali svejedno njegov prolazak pored Zemlje možete uživo pratiti ovdje

Asteroid se zove 52768 (1998 OR2) i prvi put je primijećen 1998. godine i u otada ga astronomi prate. Danas će proći na udaljenosti od šest milijuna kilometara od Zemlje brzinom od 31.319 kilometara na sat.

Iako se smatra relativno beznačajnim, prema NASA-nim procjenama, kada bi udario u Zemlju izazvao bi neke globalne posljedice. Naime, ovaj asteroid po svojoj veličini i udaljenosti prema NASA-nim parametrima spada u kategoriju potencijalno opasnih, unatoč tomu što je dosta daleko od Zemlje, piše CNN.

Foto: NASA O njemu je jutros na N1 govorio i naš znanstvenik Korado Korlević.

- Taj asteroid je medijski interesantan, ali on je 10 puta više udaljen od Mjeseca, to je potpuno nebitan objekt. Imali smo sinoć jedan koji je prošao na 400 tisuća kilometara od Zemlje, to znači da je prošao na lokaciji stacionarnih satelita - rekao je Korlević.