Porez moraju prijaviti pomorci u inozemstvu, ali i obrtnici...

Od 1,125.508 poreznih obveznika, lani je njih 1,053.885 imalo pravo na povrat preplaćenog poreza i prireza. Državi su preplatili čak 1,1 milijardi kuna, a ove će godine vjerojatno biti slično. U odnosu na prošlu godinu, porezna se pravila nisu promijenila i većina građana, kao ni lani, ne moraju podnositi poreznu prijavu.

Porezna uprava će automatski sama izračunati tko je preplatio porez i prirez na temelju automatskog povlačenja podataka iz poreznog sustava. Ako netko iz ove kategorije misli da nije iskoristio neku poreznu olakšicu na koju je imao pravo, može dobrovoljno podnijeti poreznu prijavu do 28. veljače 2018.. To mogu učiniti i za plaćene donacije ili za doprinos za zdravstvenog osiguranje. I ako se netko preseli iz mjesta s višim prirezom u mjesto s nižim prirezom, može tražiti povrat. Iako je manji broj onih koji i dalje moraju podnositi prijavu, to ipak i dalje moraju učiniti oni koji imaju dohodak od samostalne djelatnosti, a to su obrtnici te pojedinci sa slobodnim zanimanjima (čiji se dohoci utvrđuju na temelju poslovnih knjiga).

To moraju i pomorci u međunarodnoj plovidbi te svi oni koje je Porezna uprava to zatražila radi naknadnog plaćanja poreza na dohodak. Pritom u svojoj prijavi moraju navesti sve oporezive dohotke, osim onih koji rade na brodu u međunarodnoj plovidbi i postoje posebni propisi da se to ne oporezuje. Izuzeti su i oni koji imaju dohotke koji se smatraju konačnim.

A konačni je dohodak onaj kojemu je izvor mirovina ili se radi o naslijeđenoj mirovini, potom dohodak od kapitala (dividende i prodaja dionica), osiguranja kao i dohodak u kojem postoji razlika između vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je ona stečena. Ako netko iz ove kategorije ne podnese poreznu prijavu, porezna će sama procijeniti porez na dohodak vlastitom procjenom.

Porezna uprava po službenoj dužnosti (automatski) napravit će procjenu preplaćenog porezna i prireza svima koji imaju primanja od nesamostalnog rada (plaće i mirovine), kao i honorarcima. Svi koji su radili vani i nisu to prijavili Poreznoj, to može naknadno učiniti i izregulirati plaćanje poreza i prireza. Ako netko ima člana obitelji kojeg uzdržava, a taj je član imao tijekom prošle godine primanja veća od 13.000 kuna, zbog njega se mora podnijeti porezna prijava i platiti razliku poreza i prireza.