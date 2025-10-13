Porezna češlja, objavili gdje će 'češljati' knjige i tražiti muljaže

Porezna uprava (PU) najavila je u ponedjeljak da će do kraja ove godine provoditi redovne nadzorne aktivnosti u području dentalne medicine, posredovanja medicinskim i stomatološkim uslugama, trgovini na veliko farmaceutskim i medicinskim proizvodima te kod javnih bilježnika i odvjetnika.

Nadzorne aktivnosti provodit će od 15. listopada do 31. prosinca širom RH, a kod poreznih obveznika će se provjeravati ispravno prijavljivanje i plaćanje poreza, kao i pravilno vođenje poslovnih knjiga.

Kako ističu iz PU, cilj tih aktivnosti je otkriti porezne obveznike koji ne poštuju porezne propise, a ujedno zaštititi one koji rade u skladu sa zakonom i doprinose pravednijem i stabilnijem poreznom sustavu. Nadzori će se provoditi temeljem analize rizika provedene uoči nadzornih aktivnosti.