NADZOR PET DJELATNOSTI

Porezna češlja, objavili gdje će 'češljati' knjige i tražiti muljaže

Piše hina,
Nadzorne aktivnosti provodit će od 15. listopada do 31. prosinca širom RH, a kod poreznih obveznika će se provjeravati ispravno prijavljivanje i plaćanje poreza, kao i pravilno vođenje poslovnih knjiga.

Porezna uprava (PU) najavila je u ponedjeljak da će do kraja ove godine  provoditi redovne nadzorne aktivnosti u području dentalne medicine, posredovanja medicinskim i stomatološkim uslugama, trgovini na veliko farmaceutskim i medicinskim proizvodima te kod javnih bilježnika i odvjetnika.

Kako ističu iz PU, cilj tih aktivnosti je otkriti porezne obveznike koji ne poštuju porezne propise, a ujedno zaštititi one koji rade u skladu sa zakonom i doprinose pravednijem  i stabilnijem poreznom sustavu. Nadzori će se provoditi temeljem analize rizika provedene uoči nadzornih aktivnosti.

