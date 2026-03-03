Porezna ljude zasula s porezom na nekretnine koji ne bi trebali plaćati: Nevjerojatno je što rade

Dva su osnovna i najjednostavnija uvjete tko ne plaća novi porez na nekretnine. Ne plaćaju ga oni koji u nekretnini žive i oni koji su stan dugoročno iznajmili i sve prijavili Poreznoj upravi. No, Porezna uprava je zasula upravo i te građane rješenjima o porezu na nekretnine! Trebali bi ga plaćati samo oni čije nekretnine su prazne ili su u kratkoročnom najmu. Tu su još i rubni slučajevi u kojima je nekretnina prazna, ali neuporabljiva, što bi trebalo dokazati. Porezna uprava je poslala koncem veljače skoro 300.000 rješenja o porezu na nekretnine, a oni su stigli i onima koji ga ne bi trebali plaćati. Radi se o nevjerojatnoj grešci i neusklađenosti nakon što je Porezna cijelu prošlu godinu prikupljala podatke kako bi sve bilo točno.

- Nevjerojatni su i ovo me stvarno naljutilo. Iznajmljujem dugoročno mali stan u Zagrebu i otkako je stečen, već sedam godina imam podstanare koji su uredno prijavljeni Poreznoj upravi. Svake godine nosim i aneks u Poreznu upravu, plaćam svaki mjesec porez na najam i čak sam ga preplatio, samo da dođem u situaciju da nešto dugujem državi. I sada mi pošalju rješenje da trebam platiti 200 eura poreza na nekretnine što je u potpunosti u suprotnosti sa zakonom. Kažu da nisu usklađeni podaci s lokalnim upravama, pa se događaju greške, ali u mom slučaju se nema što usklađivati s Gradom Zagrebom, sve je prijavljeno direktno Poreznoj upravi, svake godine mi izdaju rješenja o porezu na najam, a sada šalju ovo protuzakonito rješenje o porezu na nekretnine – objašnjava čitatelj 24sata.

I naš čitatelj nije jedini. Jutarnji list je objavio slučaj zgrade u zagrebačkom naselju Špansko u kojoj je čak 28 stanara koji svi žive u svojim stanovima, dobilo rješenje da plate porez na nekretnine.

- Svima u zgradi ovo je primarna nekretnina u kojoj žive i za koju plaćamo račune svaki mjesec – rekao je kolegama iz Jutarnjeg stanar iz iste zgrade koji je odmah shvatio da nešto ne štima i otišao u Poreznu upravu.

Nova TV je jučer bila pred zagrebačkom Poreznom upravom u koju su stigli razočarani i ljuti građani koji su također dobili rješenja za plaćanje poreza na nekretnine iako nisu trebali jer u svojim stanovima žive.

- Dobila sam u petak rješenje za platiti porez na nekretninu u kojoj živim i jako me šokiralo. Još se tresem od muke. Dobila sam 452 eura za platiti za 95 kvadrata i sad smo došli tu pitati šta se dešava, sad su rekli da je to neka zabuna - rekla je reporterima Zagrepčanka Zlata koja je s drugim građanima čekala ispred Porezne.

Nije sasvim jasno što bi građani trebali učiniti. Porezna uprava je jučer reagirala priopćenjem da nema nikakvog kaosa u sustavu, nego da se radi o pojedinačnim greškama, no već primjeri koji su objavljeni jasno pokazuju da se radi o sustavnoj pogrešci. Porezna uprava poziva građane da pišu žalbe, ali u rješenjima jasno piše da žalba ne odgađa plaćanje koje treba obaviti u 15 dana.

- Postoje pojedini slučajevi u kojima je došlo do neusklađenosti podataka između službenih evidencija koje se koriste u postupku utvrđivanja obveze poreza na nekretnine. U tim slučajevima može se dogoditi da su rješenja o razrezu poreza na nekretnine dostavljena i za nekretnine koje, sukladno važećim propisima, ne podliježu plaćanju poreza na nekretnine. Svakako naglašavamo da se ne radi o promjeni poreznog statusa nekretnina koje se koriste za trajno stanovanje kao ni o tehničkoj pogrešci -naveli su iz Porezne i pozvali se na svoje prijašnje priopćenje u kojem stoji: "U slučaju da porezni obveznici zaprime rješenje za koje smatraju da je utemeljeno na pogrešnim podacima, preporučujemo da u zakonskom roku izjave žalbu kako bi se u žalbenom postupku provjerile sve činjenice".

Novog ministra financija, HDZ-ovog Tomislava Ćorića je dočekao ovaj vrući krumpir, priznao je grešku i obećao je ukloniti.

- Odgovornost je na Republici Hrvatskoj, očito smo mi pogriješili. Ispričavamo se svima koji su na ovaj način uznemireni poreznim rješenjima – rekao je Ćorić jučer.

Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša je sinoć gostovao u Dnevniku Nove TV i rekao da se građani koji su dobili takva rješenja trebaju javiti Poreznoj upravi. Dakle, očito je da država neće sama povući sporna rješenja, nego tek po prigovorima građana koji sada ni krivi ni dužni trebaju obilaziti šaltere i pisati žalbe.

- Svi oni koji su dobili rješenje, ako sumnjaju u ispravnost podataka, trebaju se javiti u ispostavu porezne uprave da bi se verificirali ti podaci - poručio je Kutleša i naglasio da, ako sumnjaju u rješenje, ne trebaju plaćati, već se obratiti Poreznoj.

Na pitanje o rokovima uplate koji su određeni i može li garantirati da neće biti problema, odnosno ovrhe, rekao je da "dok se ne utvrdi stanje, neće biti ovršeni. Kad se utvrdi točno činjenično stanje, tada će se pokrenuti poseban postupak koji u ovom trenutku uopće nije na repertoaru".

Točan broj krivo poslanih rješenja nemaju.

- Vidjet ćemo kad uručimo sva rješenja, postoje li još nedoumice za pojedine građane. Ako to bude tako, onda ćemo opet ostaviti dovoljno vremena da sve raščistimo, sve podatke uparimo i vidimo je li stvarno netko obveznik ili nije obveznik plaćanja porezana nekretnine", rekao je Kutleša za Novu TV.

Upitan je i kako se ovo moglo dogoditi, a on je sve prebacio na razmjenu podataka. Ali podsjetimo, naš čitatelj koji je dobio rješenje o porezu na nekretnine je svoj najam prijavio upravo Poreznoj upravi, što znači da bi trebao biti baš u njihovim bazama, a opet je dobio pogrešno rješenje.

- Ovdje je jako puno dionika koji razmjenjuju podatke. Ovdje su i gradovi i općine, njih 386, koji je povjerilo poreznoj upravi razrez utvrđenje poreza na nekretnine. Ostali gradovi i općine rade to sami. Naravno, njihove baze podataka su uparene s bazama podataka porezne uprave, također i sa podacima o prebivalištu i boravištu. I tu zna doći do određenih neslaganja. Ovo je jako velika obrada podataka. Mi smo krenuli s 1.300.000 nekretnina i došli smo do 300.000 za koje smo razrezali porez - poručio je ravnatelj u svom gostovanju. Krivca nije prozvao, nego je ustvrdio da je najbitnije je da građani ne snose nikakvu štetu.

Pozivamo građane koji su primili pogrešna rješenja o porezu na nekretnine da nam se jave sa svojim slučajevima na broj 099 224 24 24 - Viber i Whatsapp poruke. Također i na www.facebook.com/24sata ili na mail: reporter@24sata.hr