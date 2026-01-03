Porezna: Sustav je stabilan, ne postoji osnova za odgodu slanja eRačuna, to nije naša poruka

Sustav fiskalizacije Porezne uprave radi stabilno i ne postoji osnova za odgodu slanja eRačuna do 7. siječnja, poručili su u subotu iz Porezne uprave demantirajući medijske navode o navodnoj nestabilnosti sustava fiskalizacije.

Porezna uprava se time referirala na napise o poruci kojom se poreznim obveznicima preporučuje odgoda slanja eRačuna.

Sustav fiskalizacije Porezne uprave radi stabilno i u skladu s propisanim tehničkim specifikacijama te ne postoji osnova za odgodu slanja eRačuna, uključujući razdoblje do 7. siječnja.

Navedena poruka nije službena obavijest Porezne uprave.

Porezna uprava poziva porezne obveznike da se za točne informacije oslanjaju isključivo na službene komunikacijske kanale. Isto tako, napominju i kako će sve lažne poruke, dezinformacije i ostale radnje koje mogu destabilizirati bilo koji dio sustava fiskalizacije kao ključne državne informacijske infrastrukture biti predmet pravnih radnji koje će Porezna uprava poduzeti s ciljem zaštite iste, poručuju u priopćenju.

Mediji navode kako su porezni obveznici koji su pokušali poslati eRačun dobili poruku: “Ako eRačune ne morate slati hitno, molimo Vas da pričekate. Planirajte slanje od 7.1. nadalje. Sustav fiskalizacije Porezne uprave ne radi stabilno – dio računa prolazi, a dio ne”.

Od 1. siječnja 2026. svi poduzetnici koji su u sustavu PDV-a, njih oko 170 tisuća, moraju izdavati i zaprimati elektroničke račune, dok svi koji nisu u tom sustavu, pa između ostalog mali poduzetnici i obrtnici, od 1. siječnja 2026. će biti samo u obvezi zaprimanja, a od 1. siječnja 2027. godine i izdavanja e-računa. Fiskalizacija 2.0 će tako u punoj primjeni biti od 1. siječnja 2027. godine, a obuhvaćat će oko 320 tisuća subjekata. Fiskalizacija 2.0 se odnosi samo na izdavanje i zaprimanje računa između poduzetnika te poduzetnika i države, odnosno svih proračunskih korisnika koji su u sustavu PDV-a i može se provoditi isključivo putem e-računa.