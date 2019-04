Poreznik primio 50 litara vina mita pa onda ostao bez posla

Ako želimo imati nultu stopu tolerancije na mito moramo sankcionirati i slučajeve kad se radi o puno manjim iznosima, rekla je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Gordana Mihela Grahovac nakon što je nepravomoćno osudila dvojicu poreznika i djelatnika stanice za tehnički pregled za primanje 1948,20 kuna mita.

Poreznik Mario Frajzman (desno) zadužen za izdavanje nadzornih markica Ministarstva financija za automate za zabavne igre te kontrolu priređivanja zabavnih igara je tijekom ljeta 2016. u Donjoj Stubici i Krapini pristao uzeti mito od dvojice vlasnika većeg broja automata. Darko Posavec i Zlatko Drempetić dali su mu 900 kuna, 20 eura i 50 litara vina vrijednog 600 kuna mita da im izda nadzorne markice iako su na automatima priređivali nedozvoljene igre na sreću. Frajzman je pristao i da prilikom nadzora ne postupa po Zakonu o igrama na sreću. Sud ga je proglasio krivim i nepravomoćno osudio na 11 mjeseci zatvora koje su zamijenjene radom za opće dobro po principu da se jedan zatvora zamjenjuje s dva sata rada. Sud mu je također zabranio da tri godine radi kao poreznik.

Djelatnik Stanice za tehnički pregled Oroslavlje Višeslav Polegubić je 22. srpnja 2016. za 100 kuna mita od Zlatka Drempetića na tehničkom pregledu propustio tehnički neispravan traktor. Dobio je četiri mjeseca zatvora u koji neće ići ako u godinu dana ne ponovi kazneno djelo. On godinu dana neće smjeti raditi na kontroli tehničke ispravnosti vozila.

Poreznik Mladen Matuša (lijevo) je pak 21. rujna 2016. na traženje Darka Posavca, prilikom obračuna i naplate poreza na promet nekretnine Posavčeve nećakinje, donio porezno rješenje kojim je plaćeno 467,20 kuna poreza. Za to je primio 200 kuna mita te ga je sutkinja osudila na osam mjeseci zatvora. No ako u dvije godine ne ponovi kazneno djelo niti on neće ići u zatvor. Od izvršnosti sudske odluke ni on neće moći raditi kao poreznik godinu dana.

Poticatelji na kaznena djela Drako Posavec i Zlatko Drempetić u drugom postupku nepravomoćno su osuđeni. Posavec na godinu dana zatvora, a Drempetić na 10 mjeseci zatvora koji su im zamijenjeni radom za opće dobro. Pored toga Posavec mora platiti 2040, a Drempetić 2550 kuna kazne.