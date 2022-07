Porijeklo koronavirus ipak je tržnica životinja u Wuhanu?

Odgovor na pitanje je li se bolest prirodno prenijela sa životinja na ljude ili je rezultat laboratorijske nesreće, smatra se ključnim za sprječavanje buduće pandemije i spašavanje milijuna života.

U prvom radu analiziran je geografski obrazac slučajeva covida-19 u prvom mjesecu izbijanja, u prosincu 2019. Prvi slučajevi bili su usko okupljeni oko tržnice Huanan.

Drugi je ispitivao genomske podatke iz najranijih slučajeva kako bi se proučila rana evolucija virusa, a zaključeno je da je malo vjerojatno da je koronavirus u većoj mjeri cirkulirao među ljudima prije studenog 2019.

Obje studije su prethodno bile objavljene kao "pretisak", ali su prošle znanstvenu recenziju i pojavile se u prestižnom časopisu.

Michael Worobey sa Sveučilišta u Arizoni, koautor oba rada, ranije je u pismu pozvao znanstvenu zajednicu da bude otvorenija prema ideji da je virus "iscurio" iz laboratorija.

No saznanja su ga pomaknula "do točke u kojoj sada također mislim da jednostavno nije vjerojatno da je ovaj virus uveden bilo kojim drugim putem osim trgovinom divljim životinjama na tržnici u Wuhanu", rekao je Worobey novinarima.

Iako je prethodna istraga bila usredotočena na tržnicu živih životinja, istraživačima je trebalo više dokaza kako bi utvrdili da je to doista bio izvor izbijanja covida-19.

Ovo je zahtijevalo studiju na razini susjedstva u Wuhanu kako bismo bili sigurniji da je virus "zoonoza" - da je prešao sa životinja na ljude.

Tim prve studije upotrijebio je alate za mapiranje kako bi odredio lokaciju prva 174 slučaja koje je identificirala Svjetska zdravstvena organizacija. Otkrili su da je njih 155 bilo u Wuhanu.

Ti su slučajevi bili usko okupljeni oko tržnice, a neki rani pacijenti koji nisu neposredno prije toga posjećivali tržnicu, živjeli su vrlo blizu nje.

Sisavci za koje se sada zna da mogu biti zaraženi virusom, uključujući crvene lisice, svinjske jazavce i kunopse, svi su se prodavali živi na tržnici, otkrio je tim.

Evolucija virusa

Istraživači su povezali pozitivne uzorke pacijenata početkom 2020. godine sa zapadnim dijelom tržnice na kojemu su se prodavale žive ili svježe zaklane životinje krajem 2019.

Ograničeni rani slučajevi bili su u suprotnosti s cirkulacijom u ostatku grada do siječnja i veljače, što su istraživači potvrdili izvlačenjem podataka iz aplikacije Weibo.

"To nam govori da virus nije cirkulirao kriptično", rekao je Worobey. "Zaista je nastao na toj tržnici i s nje se proširio", dodao je.

Druga studija bila je usredotočena na rješavanje očite nedosljednosti u ranoj evoluciji virusa.

Dvije evolucijske linije, A i B, obilježile su ranu pandemiju.

Dok je A bio bliži virusu pronađenom kod šišmiša, što sugerira da je koronavirus prešao sa šišmiša na ljude i da je A doveo do B, B je bio taj koji je bio daleko prisutniji na tržnici.

Istraživači su upotrijebili tehniku ​​nazvanu "analiza molekularnog sata", koja se oslanja na brzinu kojom se genetske mutacije događaju tijekom vremena kako bi rekonstruirali vremensku crtu evolucije i tako otkrili da je malo vjerojatno da je A doveo do B.

"Inače bi linija A morala evoluirati usporeno u usporedbi s virusom linije B, što jednostavno nema biološkog smisla", rekao je Worobey.

Umjesto toga, vjerojatni scenarij je prebačen sa životinja s tržnice na ljude u različitim prigodama, u studenom i prosincu 2019. Istraživači su zaključili da je malo vjerojatno da je postojala ljudska cirkulacija prije studenog 2019.

Prema ovom scenariju, vjerojatno je bilo drugih prijenosa sa životinje na čovjeka na tržnici koji se nisu manifestirali kao slučajevi covida-19.

"Jesmo li opovrgli teoriju o curenju iz laboratorija? Ne, nismo. Hoćemo li ikada moći saznati? Ne", rekao je koautor Kristian Anderson sa Istraživačkog instituta Scripps.

"No mislim da ono što je stvarno važno ovdje je to da postoje mogući scenariji i da su to vjerojatni scenariji i stvarno je važno razumjeti da moguće nije jednako vjerojatnom", dodao je.

