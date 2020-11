Njihova 'Give a f**k, get a f**k' kampanja je jednostavna. Glasaj i mo\u017ee\u0161 gledati porni\u0107e. Nemoj glasati i svejedno mo\u017ee\u0161 gledati porni\u0107e jer nema pouzdanog na\u010dina za provjeru jesu li korisnici glasali prije pristupa stranici. U praksi\u00a0to izgleda ovako: Ako ste Amerikanac i na izborni dan se odlu\u010dite posjetiti Pornhub, preko ekrana \u0107e vas do\u010dekati podsjetnik da glasate prije gledanja.\u00a0

<p>Najvažnija stvar koju danas možete učiniti jest da glasate. Pornografija može čekati, poručila je popularna porno stranica Pornhub. Tim istupom pridružili su se dugom nizu tvrtki i industrija koje nastoje uvjeriti građane da izađu na američke izbore, piše <a href="https://www.forbes.com/sites/curtissilver/2020/11/02/pornhub-says-no-vote-no-porn/?sh=36779e9e2d54" target="_blank">Forbes</a> i jezgrovito pojašnjava implikaciju koju odašilje sajt za odrasle: Nema glasa, nema pornića.</p><p>Njihova 'Give a f**k, get a f**k' kampanja je jednostavna. Glasaj i možeš gledati porniće. Nemoj glasati i svejedno možeš gledati porniće jer nema pouzdanog načina za provjeru jesu li korisnici glasali prije pristupa stranici. U praksi to izgleda ovako: Ako ste Amerikanac i na izborni dan se odlučite posjetiti Pornhub, preko ekrana će vas dočekati podsjetnik da glasate prije gledanja. </p><p>Corey Price, dopredsjednik Pornhuba, poručio je kako otprilike 43 posto glasača, odnosno čak 100 milijuna ljudi, nije glasalo na izborima 2016.</p><p>- Želimo ohrabriti ljude da odrade svoju građansku dužnost ove godine - rekao je Price.</p><p>Osim tekstualnog podsjetnika, Pornhub je kampanju obogatio angažmanom popularnih glumica za odrasle, kao što su Asa Akira, Domino Presley, Natassia Dreams, Janice Griffith, Lance Hart, Soverign Syre i Lotus Laine. Ideja je nastala u suradnji s kreativnom agencijom Just for fun. </p><p>- Preko sto milijuna glasača odlučilo je da ih nije briga za izbore u 2016. godini. Ove godine, kako bismo ohrabrili sve da ustanu s kauča, znali smo da ih moramo udariti tamo gdje najviše boli. U hlače - kazao je glasnogovornik agencije.</p><p>Sudeći po informacijama s terena, čini se kako je kampanja urodila plodom.</p>