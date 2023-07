Porodili strankinju na Paklenici: 'Nevjerojatno iskustvo, ja sam prerezala pupčanu vrpcu!'

Strankinja stara 22 godine, koja nije znala da je trudna, sama je rodila djevojčicu u NP Paklenica, obje su zbrinute u Općoj bolnici Zadar i dobro su - doznajemo od ginekologinje i anesteziologinje koje su joj, u sklopu HGSS-a, upomoć pritekle sat, odnosno dva sata od poroda. Prva je s HGSS-ovom ekipom do rodilje došla anesteziologinja, dr. Adela Ušanović, sat vremena nakon toga i ginekologinja, dr. Dora Perinčić, koja se sa suprugom i vlastitom, četveromjesečnom bebom, zatekla u HGSS-ovj kući, udaljenoj sat vremena hoda. Tako se dogodilo, priča nam dr. Perinčić, inače specijalizantica u OB Pula, da je i njena beba natrag s Paklenice u bolnicu pratila novorođenče.

- Nevjerojatan splet okolnosti, sretni smo svi da je sve završilo dobro! Gospođa se sama porodila u WC-u, s njom je bila obitelj i rendžer, sve je prošlo dobro jer je, po svemu sudeći, trudnoća bila normalna pa je onda i porod tekao sam, kaže nam dr. Perinčić, kojoj je ovaj događaj bio vatreno krštenje. Ona je, naime, prerezala pupčanu vrpcu, dva sata nakon samog poroda.

- Beba je izašla iz majke normalno, na glavu, sve je dobro proteklo. Djevojčica je dobro, čini mi se da je, onako odokativno, rođena u terminu, nešto malo manje težine od prosjeka, ali to je doista bila tek moja procjena, kazala nam je dr. Perinčić. Na pitanje kako je moguće da rodilja za trudnoću nije znala, liječnica odgovara kako ima i takvih slučajeva.

- Ne bih, međutim, ulazila u procjene ovoga slučaja, mogući su razni razlozi takvoga fenomena. Moguće je da žena nije imala veći trbuh, možda je imala manje simptoma, sve je moguće, kaže dr. Perinčić.Gore se, do mjesta porodna, u NP Paklenica popela sa suprugom, Markom Rakovcem, dopročelnikom HGSS-a. Slučajno su se zatekli dolje, u HGSS-ovoj kući, ginekologinja inače nije članica HGSS-a. Prva je do rodilje stigla anesteziologinja dr. Ušanović, koja je bila dežurna u medicinskom timu HGSS-a, inače je članica HGSS-a Bjelovar. Kad je ona, prva došla do rodilje, taman joj je pripomogla da porodi i posteljicu, sat vremena od rođenja djeteta. Liječnice nisu imale opremu za porod nego je po nju natrag s vrha išao HGSS-ovac Siniša Atlija, kad je opremu dovezla Hitna pomoć u podnožje.

- Suprug i ja smo s našom bebom išli gore sat vremena nakon anesteziologinje, koja je bila dio dežurnog tima. S bebom smo rodilju i njenu djevojčicu pratili i dolje, naša je beba išla s nama jer je dojim.Majku i novorođenče smo vozilom Hitne pomoći Starigrad onda otpratili i u bolnicu Zadar, ispričala nam je dr. Perinčić. Iako samo četiri mjeseca nakon svoga poroda, u dobroj je kondiciji, kaže nam kroz smijeh, i nije joj se bilo teško sa suprugom i bebom popeti do lugarnice. Riječ je o zahtjevnoj stazi, potrebno je preko sat vremena "žešćeg" hoda.

- Mama je bila dobro kad sam stigla, beba također, prerazala sam pupčanu vrpcu u sterilnim uvjetima, po protokolu, nakon što nam je Hitna dovezla opremu, po koju se spustio HGSS-ovac, zaključila je dr. Perinčić. Događaj će, nema sumnje, pamtiti cijeli život.

Dr. Adela Ušanović kaže kako je, kao HGSS-ovka i liječnica navikla na stresne situacije, ali se dosad s ovakvim nečim nije susrela.

- Timski smo sve super odradili, svi su naši članovi do jedne mjere medicinski obučeni, tako da je sve prošlo dobro. Ja sam se u HGSS-ovoj kući zatekla u sklopu dežurstva, i sreća da jesam, jer inače nema svako dežurstvo liječnika. Na službeni smo telefon dobili poziv da je u lugarnici osoba kojoj, rečeno nam je samo, "nije dobro", kojoj je "mučno", nismo znali da je riječ o trudnoći odnosno porodu. S nosilima i opremom smo se uputili u lugarnicu, riječ je o nešto više od sat vremena žestokog planinarenja, dočekala nas je ženska osoba koja se netom prije porodila sama u wcu, s njom je bio rendžer Parka, i obitelj, prepričava dr. Ušanović.

- Prihvatili smo dijete i nju zbrinuli, pozvali hitnu pomoć da nam dostavi lijekove, infuziju i sve ostalo što je bilo potrebno, po što se spustio kolega Atlija, i donio nam natrag gore. Krenuli smo u zbrinjavanje, da joj nadoknadimo izgubljenu krv, pratili njeno stanje na monitoringu koji smo imali. A onda je stigla i kolegica ginekologinja. Rodilju smo na nosilima spustili dolje, dpo ceste na koju je Hitna mogla doći, kako kola Hitne nisu imala liječnika, kolegica i ja smo se ukrcale, i dijete i majku smo odvezli u Zadar, priča dr. Ušanović.