Portret Viktora Bouta: Povratak Putinova gospodara smrti...

Tko je stvorio američki zatvorski sustav? Nacisti. Oni su dovedeni u SAD u Operaciji Spajalica. Nakon eksperimenata su napisali kako slomiti ljude i dobiti ono što želiš. Svaki dan nakon buđenja sam se po pet minuta glasno i histerično smijao jer nisam htio dopustiti da me slome. Ponekad mi cijeli dan ne bi u ćeliju donijeli hranu. To zapravo i nije hrana, sve je isplanirano po nacističkim praksama, do najsitnijeg detalja. Nema slučajnosti. Zamisli, svih 12 godina koje sam proveo tamo, svake srijede bi mi donijeli hamburger i preprženi pomfrit. Svaki četvrtak, piletina. Pilići su tako ogromni, to je nemoguće. Zamisli da deset godina ne okusiš češnjak, kopar, peršin, divlje jagode...