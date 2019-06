Poruka predsjednici: Otvor, Koli, kapiju, man se očenašeka

Pobjednik predsjedničkih izbora već se sad zna - to je Miroslav Škoro. Količina reklame koju će dobiti on i njegove pjesme već sad je, naime, spektakularna što god odlučio!

Pjevač koji se voli šegačiti izabrao je taktiku sličnu Milanovićevoj i Kolindinoj, iako joj je dao snažan osobni pečat. Kolinda i Milanović, naime, kriju hoće li se kandidirati ili ne, dok Škoro na sva pitanja na tu temu odgovara neodređeno. Na pitanje novinara jednog tjednika hoće li se kandidirati, rekao je da bi se nakon anketnog uspjeha “svatko ozbiljan trebao počešati po glavi”.

Na temelju činjenice da se netko češe po glavi sa sigurnošću možemo zaključiti da ga svrbi tjeme, ali ne i da je kandidatura neizbježna.

Još manje, međutim, možemo izvoditi zaključak da do nje neće doći.

“Uistinu ću morati donijeti neke odluke u svom životu”, kaže pjevač, koji nudi i program - on bi sa svojim narodom, kaže, uvijek išao u Bleiburg, ali bi išao i u Jasenovac, Vukovar i druga stratišta. Škoro nastupa kao protivnik partitokracije, koja nakon svakih izbora postavlja svoje ljude na sva mjesta, od portira do predsjednika uprava. On bi vlast vratio dobrom narodu.

“Moramo naći minimum konsenzusa za ključna pitanja pa ih pokušati rješavati zajednički, neki s lijeva, neki s desna, a neki s centra”, kaže Škoro. Dodaje da ima i važan preduvjet za predsjednika - komičar je, nastupao je u Večernjoj školi s Pervanom. Komičari u zadnje vrijeme dominiraju po Europi - u Ukrajini je Volodymyr Zelenski pomeo Porošenka, u Sloveniji je komičar Šarec premijer, Beppe Grillo je u Italiji pokrenuo Pet zvjezdica, a i mi tu imamo dugu tradiciju, od vicmahera Mesića do Kolinde koja često nasmijava javnost.

Škoro vozi desno (ne bi micao natpise “Za dom spremni”), pjeva s Thompsonom (“Opet će se gusta magla spustiti”), protiv je Haškog suda (“Sude mi, zato što svoje volim, sude mi, dušmani moja ljube”), ali namiguje i lijevo: “Nitko me nije tjerao da cijeli život pišem pjesme koje imaju socijalnu i domoljubnu tematiku” rekao je u jednom intervjuu. Pokazao je i odlično poznavanje Harryja Pottera, što znači da su mu odbojni klerikalni fanatici koji Pottera smatraju demonom. Trumpa ne smatra problemom nego rješenjem, a Hrvati će - nada se Škoro - naći svoga Trumpa.

Čini se da iza Škore stoje isti ljudi koji su stajali iza predsjednice (Mate Radeljić, Velimir Bujanec), ima sličan program - on nije škorojević - i jednu sigurnu stvar. Ako se kandidira, neće imati problema s pronalaskom pjevača. A ni voditelja. Trebat će naći još samo milijun i sto tisuća glasača, i eto njega na Pantovčaku.

NJEGOVE PJESME SU NJEGOV PROGRAM

ŽIVOT SPAJA, ŽIVOT RAZDVAJA

To je pjesma protiv vječno podobnih. Čini se da se Škoro okrenuo protiv bivše stranke:

Nju nisam sreo od tad

al starog vidim ponekad

opet je važna faca

s tv-a fore baca

eno ga opet podoban

RECI, BRATE MOJ

Reci brate moj, jesmo li prokleti

Pa se tako brzo sve zaboravi

Al' neka ned'o Bog, pa nas budu trebali

Opet će se gusta magla spustiti

Škoro tvrdi da je pod pojmom "magla" vidio meteorološku pojavu koja smeta ljudima, ljevičari misle da je podsjetio na ustašku pjesmu "spustila se gusta magla" a protivnici misle da Škoro najavljuje kako će biti još jedan prodavač magle

IDEM IDEM, EJ, ŽIVOTE

Pjesma se obraća nostalgičarima jer govori kako je ranije sve mirisalo na jorgovane. Bilo bi prehrabro da je spomenuo bijele ljubičice, naravno.

Kad ja krenem stazom starom

jorgovanom sve miriši

kao da je vrijeme stalo

i kraj mene k'o da ti si

O KOLINDINOJ REAKCIJI NA KANDIDATURU

Kažu da se nisi ljutila

O meni si lipo pričala

Kažu suzu tek bi pustila

Kad si za me digod dočula

O KOLINDINA TRI MORA

Pušu četiri vitra al' ne pušu stalno

pa nas viju dušo i tamo i amo.

O PLENKOVIĆU, CRNOM LABUDU I EU IZBORIMA

Heroji ne plaču

I kad gube pobjeđuju

Heroji ne mole

Zube stisnu i prebole.

Što ostane jednom od čovjeka

Kad istina na vrata pokuca.

O KANDIDATURI BEZ HDZ-a

Svaka ptica svome jatu leti

samo ja sam ptica samica

teško mi je uvijek kad se sjetim

što sam tebe ostavio ja