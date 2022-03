Poruke pokazuju kako se uhljebljivalo: 'Josipe, sve riješeno. Zvali su je... Hvala!'

Ma, znam da te gnjavim, no ovu 'moju' Lidiju još nitko nije zvao. Naravno da se oni nerviraju tj. boje, a ja ih smirujem. Molim te, podsjetit ću te ujutro da to vidiš. A bilo bi dobro da i oko ove tvoje nas dvoje sjednemo. Kakav si sutra oko 12 h - napisala je 22. travnja 2018. godine Ana Mandac, bivša pomoćnica ministra Horvata ministru socijalnog rada i mirovinskog osiguranja Josipu Aladroviću.

Aladrović je tad bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a Lidiju Sinković trebalo je zaposliti. I kako to obično biva u Hrvatskoj, zaposlena je preko namještenog natječaja iako nema prethodnog iskustva, na određeno, zatim na neodređeno.

'Ministar će me zadaviti!'

Godinu dana kasnije, sad već bivši ministar Horvat ju je prebacio u svoje ministarstvo. Njega USKOK sumnjiči da je od Mandac tražio da s Aladrovićem dogovori zapošljavanje Lidije, kćeri njegovog prijatelja Ivana Sinkovića. A Sinković je ravnatelj lokalne ispostave Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Čakovcu i istaknuti član HDZ - a.

- Ministar će me zadaviti! Navodno se nešto s Lidijom S. zakompliciralo. Možeš provjeriti - pitala ga je Mandac.

USKOK vjeruje da je Aladrović slao pitanja koja su bila na ispitima, a Mandac ih je onda davala 'njihovim' kandidatima. Javila mu je i da joj ne zaboravi javiti kad izlazi natječaj. 'Dan dva ranije očekujem isporuku', napisala je Mandac. 'Naravno.', odgovorio joj je Aladrović. Iz poruka koje su u posjedu 24sata vidljivo je i da su se nalazili u hotelu Internacional, a pitanja su 'dilali' i preko svojih podređenih.

- Kako su HZMO i Ministarstvo gospodarstva bili u istoj zgradi, netko od Aladrovićevih podređenih donio bi pitanja mojoj tajnici, a zatim bi Lidija S. došla po ta pitanja - rekla je Mandac u svojoj obrani.

Osam dana kasnije, Mandac šalje Aladroviću:

'Je li, majke ti, netko zvao Lidiju danas?', na što Aladrović prvo odgovara da misli da jesu, a zatim to potvrđuje. 'Josipe, sve riješeno. Zvali su je...Hvalaaaaaaaa!, odgovara Mandac.

'Riješila sam ono za Hrvoja'

U istom razgovoru, Ana Mandac obavještava Aladrovića da je 'riješila to za Hrvoja', misleći pritom na Hrvoja Prusinu, bivšeg nogometaša NK Špansko koji je za vrijeme Aladrovića u HZMO - u dobio posao predstojnika ureda za nabavu.

'Zapisan je za prvi rok u petom. Ovaj mjesec više nema ispita, jutros je bio zadnji. Sutra će moje cure dogovoriti termine. To ovisi kad su dvorane slobodne pa ti javim koji je prvi rok da pošalje prijavnicu', šalje Mandac 24. travnja 2018.

Dva dana kasnije obavještava Aladrovića da se čula s Hrvojem i da on ide 8.5. na ispit. Prusina se uskoro pokazao kao pouzdani igrač, kad je, kako piše Telegram, s pomoćnikom ravnatelja za informatiku Lukom Ljubičićem, organizirao sporni natječaj HZMO-a za tonere, tinte i potrošni materijal za pisače koji je Državna komisija za kontrolu javne nabave 3. srpnja 2019. poništila, nakon žalbe tvrtke Dinarid iz Zagreba koja je uočila plaćanje dva puta za istu stvar u dva natječaja. Ali nije Prusina jedini bivši nogometaš zaposlen u Aladrovićevo doba. Tu je i Nikola Tičak, također bivši igrač NK Špansko.

'Što se one tvoje tiče, sljedeći tjedan ima razgovor. Javim ti termin.', nastavlja Mandac. Potom mu šalje 'Tomislav Klarić, srijeda u 10h'. Napisala je i Klarićev broj telefona, no taj broj se više ne koristi pa nismo mogli utvrditi je li to član HDZ - a i gradonačelnik Bakra ili ne.

U Aladrovićevu mandatu koji je trajao od 2017. do 2019. godine, kad postaje ministar, zaposleno je 68 novih radnika, a dizali su se i koeficijenti za mirovine bez pokrića. Sindikat je tad upozoravao da se radi o uhljebljivanju. Aladrović se brani da je nedostajalo ljudi, da se to sve dogodilo prije četiri godine i da se ne sjeća. Ali poruke su ostale zabilježene.

Mandac i Aladrović su bili dovoljno bliski da mu ona, nakon što joj je potvrdio da je potpisao sažetak za stipendije, napisala 'Pa, moramo zaliti', na što on odgovara 'Naravno'.

Mandac mu je i ubrzavala stvari što se vidi iz poruke koja sadrži fotografiju dokumenta.

'Može li se ovo ubrzati, molim te', piše Aladrović.

Ove poruke, kao i iskaz Ane Mandac, bile su dovoljne da USKOK pokrene istragu protiv ministra Aladrovića. Izvori bliski ministru kažu da je on već pripremio ostavku, no Andrej Plenković nema namjeru prihvatiti ju. Dobro upućeni iz HDZ-a kažu da će Aladrović protiv svoje volje ostati ministar dok god se ne potvrdi optužnica, ili dok ne dođe do veće rekonstrukcije Vlade što bi se moglo dogoditi sredinom mandata, odnosno u srpnju ove godine.

Aladrović će se žaliti na istragu

Ministar Josip Aladrović žalit će se na pokretanje istrage u kojoj ga Uskok tereti za pogodovanje prilikom dva zapošljavanja 2018. i 2019. dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Aladrovićev odvjetnik Nikola Mandić Hini je izjavio da će se žaliti na Uskokovo rješenje o pokretanju istrage te da ne zna kada će osumnjičeni ministar biti ispitan u tužiteljstvu.