Posao bez natječaja: Ministrica Obuljen Koržinek dodijelila je 19 mil. kuna Geodetskom fakultetu

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek osobnom je odlukom i bez javnog natječaja isplatila 19,1 milijuna kuna s PDV-om Geodetskom fakultetu za dubinsko snimanje zgrada nakon velikih potresa koji su 2020. pogodili Hrvatsku, piše Telegram.

Navode kako je riječ o projektu kojim se Ministarstvo hvalilo u svim nacionalnim medijima, a ugledni profesori Geodezije s kojima su razgovarali tvrde kako je taj posao problematičan u nizu segmenata i radikalno preplaćen. Privatne tvrtke od kojih su zatražili procjenu za iste radove, pojedine bi zgrade snimile za višestruko manje iznose od onog koji je Ministarstvo platilo prema sporazumu ministrice Obuljen Koržinek i bivšeg dekana Geodezije Almina Đape, danas uhićenog po nalogu Ureda europskog tužitelja. Kao primjer navode snimanje objekta na Trgu bana Jelačića u Sisku, za koji su dobili ponudi od 35.000 kuna, a Geodetski fakultet Ministarstvu je taj posao naplatio 125.300 kuna.

Telegram navodi kako ministrica Obuljen Koržinek mjesecima eskivira dati konkretne odgovore na upite o ovom golemom poslu, ugovorenom njenom osobnom odlukom. Dalje, kako otkriva Telegram, službena dokumentacija na temelju koje su se vršile milijunske uplate manjkava je i sporna te sadrži krajnje dubiozne podatke. Navode i da u službenim dokumentima, koje su dobili na uvid, stoji kako je navedenih 19,1 milijuna kuna Geodetskom fakultetu isplaćeno za snimanje pet puta manje površine zgrada, nego je to u javnosti ranije tvrdio glavni konzervator Ministarstva kulture.

Razlike u kvadraturama nikada nisu konkretno objasnili, kao ni problematičnu dokumentaciju, razlike u cijenama obavljenih poslova. Na pojedine upite iz Ministarstva kulture Telegramu su tijekom ove istrage slali toliko neobične i nejasne odgovore, da otvaraju čitav niz novih sumnji i pitanja o poslu s Geodetskim fakultetom.

Kako je dekan Đapo formirao cijene

U travnju 2020., Ministarstvo kulture je angažiralo Geodetski fakultet za potrebe snimanja kulturne baštine nakon potresa u Zagrebu. Nije se provela javna nabava, što se opravdavalo hitnošću radova, nego se posao dodijelio direktno, odlukom ministrice. Radi se o snimanju građevina dronovima i laserskim skenerima te izradi 3D modela prema kojima se može izvesti temeljita obnova nakon potresa. Tadašnji dekan Almin Đapo, kasnije osramoćen u aferama s jahtom i luksuznim džipom, osobno će preuzeti vođenje projekta za Ministarstvo.

Telegramovi izvori s Geodetskog fakulteta upozoravaju kako uopće nije jasno prema kojem je kriteriju dekan Đapo formirao cijene. Objasnili su da se na tržištu kvadrat 3D skeniranja prosječno kreće oko 20 kuna, a snimanje dronom oko 10 kuna po četvornom metru. No, dekan Đapo obradu nekih zgrada naplatio je 117 kuna po kvadratu, drugih 79, trećih još tri puta manje.

Na Telegramov upit kako je moguće da se cijene 3D skeniranja po četvornom metru toliko razlikuju, iz Ministarstva su kazali kako to ovisi o “drugačijim konstrukcijskim i oblikovnim specifičnostima građevina” te o stupnju oštećenosti u potresu. No, stručnjaci su im, navode, da cijena zbog posebnosti zgrada može ponešto varirati, ali ne radikalno kako je to dekan Đapo predstavio, a ministrica Obuljen Koržinek odobrila. Zato su, ne otkrivajući da su novinari, od privatnih smo tvrtki zatražili ponude za nekoliko zgrada. Tražili smo procjenu cijena za identične usluge koje je obavio Geodetski fakultet: snimanje dronovima i laserskim skenerima, izradu 3D modela svake pojedine građevine i tako dalje. Ponude koje su dobili sve su radikalno niže od iznosa koji je naplatio Geodetski fakultet. Nakon više mjeseci pokušaja, od Ministarstva kulture nisu uspjeli dobili precizna objašnjenja.