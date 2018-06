Posao iz snova: Na Pantovčaku je gužva kao u šesnaestercu

Predsjednički izbori, do kojih je ostalo manje od godinu i pol, bit će prilika za odvagivanje političke snage desnice i ljevice.

Novi broj tjednika Express otkriva paklene planove sedam kandidata koji su već krenuli u osvajanje Pantovčaka. Neslužbeno, u igri je cijela vojska ljudi koji odvaguju šanse, skupljaju novac i podršku i čekaju povoljnu priliku. Nekima je neobično što Kolinda Grabar Kitarović još nije objavila kandidaturu za drugi mandat, ali za to ima dva, podjednako jaka koliko i logična razloga. Kolona imena koja se vide na Pantovčaku sve je duža: moguću kandidaturu najavio je Karamarko, vratiti se želi i Stjepan Mesić, tu su i Josipović, Bandić, Milanović, Mislav Kolakušić...

- Prvo, ako kaže da će se kandidirati, onda će se svaki njen potez tumačiti kao dio predizborne kampanje, a ona tu kampanju ovako vodi o državnom trošku - izjavio je Expressu izvor blizak vrhu HDZ-a.

Kad je u pitanju aktualna predsjednica države, sugovornik Expressa ističe kako ona “svakih mjesec-dva može izmjestiti svoj ured u neki drugi dio zemlje i onda tamo agitirati za reizbor, fingirajući da ustvari obavlja dužnost predsjednice”.

Ima i ona odstupnicu

S druge strane, ona time čuva odstupnicu za eventualno preuzimanje HDZ-a i Vlade, što je njen tajni san, jer ona ne želi imati samo protokolarne ovlasti, kaže izvor iz HDZ-a

Na pitanje kako bi Kolinda mogla preuzeti vladu, jedan izvor Expressa s desnice, odlično obaviješten o političkoj dinamici na tzv. domoljubnom krilu hrvatske politike, objašnjava:

- Mehanizam tranzicije bi bio sljedeći. Kolinda bi morala dati ostavku na mjesto predsjednice, a potom, uz pomoć Brkića, koji po novom statutu šest mjeseci nakon eventualnog Plenkovićevog odstupa vodi stranku, preuzeti HDZ i onda Vladu.

Previše je tu nepoznanica

Što bi Plenković dobio u toj “quid pro quo” trampi?

- Dobio bi priliku - nastavlja sugovornik - da ode u Bruxelles na poziciju povjerenika, nešto poput Nevena Mimice. Brkić bi se zadovoljio drugom pozicijom, HDZ bi dobio šefa koji mu je idejno po mjeri, i svi bi bili namireni.

- Poteškoća je - priznaje sugovornik - što je u ovoj jednadžbi previše nepoznanica: toliko da je rizik, jednostavno, prevelik. Kolinda bi ispustila vrapca iz ruke radi goluba na grani, nitko - pa ni Milijan Brkić - ne bi joj mogao jamčiti da će dobiti izbore u HDZ-u, a ako bi joj to i uspjelo, upitno je koja bi većina podržala njenu vladu. U računici Kolindine karijere, međutim, odnos vrapca i goluba ne mora izgledati onako kako smo ga mi opisali. Jer, njoj pozicija predsjednice nije sigurna - a nije ni dovoljna, jer nema realnu moć a po svijetu se već naputovala (obišla je više zemalja nego Tito u 35 godina karijere). Izgubi li predsjedničke izbore, njena je politička karijera - barem u prvoj ligi - gotova. A da ih Kolinda izgubi, pobrinut će se ne samo njeni protukandidati s ljevice i centra, već i sve veća vojska desničara. Javnosti je malo poznato da se Kolinda i Karamarko - unatoč pokliku “imamo predsjednicuuuuuuuu..” ne trpe.

Kolinda je već prvih dana pobjede u krugu prijatelja najavila obračun s Karamarkom. Bivši predsjednik HDZ-a uopće, naime, nije imao namjeru gurnuti Kolindu kao predsjedničku kandidatkinju.

Ne podnosi Kolindu

On Kolindu ne podnosi. Imamo li to na umu, bit će nam jasnije i zašto se sad razmišlja kandidirati protiv nje. Karamarko bi Hrvatsku, kao predsjednik, “malo orbanizirao”.

- Živ sam, pratim što se događa. Zemlja je u lošoj situaciji i tko zna hoće li nam trebati mobilizacija. Pri tome ne mislim na oružje ili rat. Dvije godine nisam ništa pričao. Nisam dao nijednu izjavu koja bi štetila stranci. Nikog nisam napadao i nisam sijao gorčinu, iako sam nakon noža u leđa mogao biti ogorčen, no nisam dao da to izbije iz mene - kazao je Karamarko na Podcast inkubatoru. Karamarko vjeruje u mogućnost pobjede nad Kolindom, a čini se da će mu u toj utakmici pomoći i ljuta desnica - od Hasanbegovića naniže. Oni su već počeli raditi na demontaži Kolinde Grabar Kitarović. Gdje je kvaka? Pa u tome da Kolinda previše “šara”. Desnica zna da je ona na njihovim pozicijama, ali im smeta što prima predstavnika Saveza antifašističkih boraca, ljevičare i druge nepodobnike, koje, računaju, Karamarko ne bi primao. U taj je prostor nedavno uklizao ekstatični Milan Bandić. Nedavno se, u državničkom posjetu Beogradu, na marginama svadbe Brenina posinka Milan Bandić susreo s patrijarhom srpskim, gospodinom Irinejem, ali i beogradskim gradonačelnikom i drugim javnim ljudima. Nogometnu utakmicu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu promatrao je na terasi jednoga kafića u predgrađu Zagreba, što se može tretirati kao ozbiljan početak terenskog rada u predsjedničkoj kampanji 2019/2020. Ni najbolji stručnjaci za Bandića ne mogu dati rezolutan odgovor vjeruje li on doista da ima šansu za pobjedu ili se slizao s Plenkovićem pa Kolindi spušta kajlu, a sebi jamči imunitet. Putanje hrvatskih političara obično su dosad išle u dva smjera: ili s vlasti u zatvor, ili uz zatvora na vlast. Milan Bandić prvi je, međutim, koji “jednim okom gleda Grčku, drugim Učku” - on bi mogao krenuti u oba smjera, pa sad čini sve da ipak ne završi u zatvoru. Kolindi bi dio desnih glasova mogao uzeti jedan kandidat koji nije ni desno ni lijevo - popularni sudac Mislav Kolakušić koji očito razmišlja o politici, ali se još nije precizno očitovao - kani li se kandidirati na predsjedničkim izborima ili je možda zainteresiran za izvršnu vlast. No to nije sve.

I Hasanbegović je tu

- Moguće je da će se na izborima kandidirati i Zlatko Hasanbegović, a on će joj sigurno uzeti puno glasova, kaže sugovornik Expressa.

Kolindi će, čini se, najviše pomoći Živi zid. Kako smo napisali u prošlom Expressu, u upućenijim krugovima nema dvojbe kako je riječ o projektu koji je “na daljinskom” upravljaču HDZ-a, i to u dvostrukoj ulozi. S jedne strane, uzimaju glasove tzv. ljevice i SDP-a, s druge strane služe kao strašilo koje bi HDZ-u olakšalo stvaranje velike koalicije u slučaju lošeg izbornog rezultata. Forsiranje Sinčića kao predsjedničkoga kandidata daje toj tezi na uvjerljivosti - Pernar bi dobio puno više glasova od Sinčića, koji odnedavno kotira i kao kandidat za premijera, pri čemu, valja iskreno reći, izgleda bolje od Bernardića.

- Sinčića će kandidirati jer to odgovara HDZ-u, odnosno Kolindi Grabar Kitarović, kojoj bi Pernar bio prevelika opasnost jer bi mogao uzeti veći broj glasova - rekao je Expressu lider jedne oporbene stranke

Pernar kupi glasove

- Sinčić nema takvu karizmu. Osim toga, on će na izborima privući više glasova koji će se u drugom krugu vratiti Kolindi. A Pernar bi kupio s centra i ljevice, koji će u drugom krugu više ići lijevom kandidatu - dodao je. Ivo Josipović još se nije očitovao, ali sva je prilika da ćemo ga gledati na predsjedničkim izborima. O njima još razmišlja i Zoran Milanović, čija će odluka možda biti donesena u zadnji čas. Na jednom predavanju nedavno je rekao da se više neće vraćati u politiku, no iza Milanovića stoji utjecajan krug ljudi koji bi ga rado vidio na Pantovčaku, a spremni su odriješiti i kesu. Ipak, čini se da će o njegovoj kandidaturi odlučiti rejtinzi i ankete idućeg proljeća - ne budu li mu davale šanse, Milanović će se teško odlučiti na drugu političku smrt. Neobično je, inače, da je za jednu političku funkciju koja je u značajnoj mjeri počasna, zainteresirano toliko ljudi. Smiljko Sokol, koji je dugo kreirao hrvatske sistemske zakone, pisac Ustava, smatra da je ovakav model izbora predsjednika zreo za otpis. Jedan predsjednički mandat košta tristotinjak milijuna kuna, ne nosi nikakve koristi, a proizvodi samo - beskorisne - konflikte. - Ideja je da se predsjednik bira u Saboru, a traženjem dvotrećinske većine izbjegava se to da ga bira jedna stranka ili koalicija na vlasti - rekao je Sokol. Čini se da bi, tako, predsjednik napokon učinio nešto korisno za ovu zemlju.

Foto: 24sata/24sata