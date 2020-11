Posavac Krivec: Zakon treba modernizirati, a pobačaj treba biti mogućnost izbora za svakog

Pobačaj nije ni ne treba biti rješenje za žene, pobačaj mora biti i ostati izbor u Hrvatskoj. Nužno je staviti naglasak na edukaciju, mišljenja je Ivana Posavac Krivec iz SDP-a

<p>Kakva god bila odluka Ustavnog suda, treba je poštivati. Nasilje na ulicama nikad ne završi dobro i teško mi je gledati ove prizore da obični Poljaci moraju fizički štititi crkve i druge objekte. Što se tiče eugeničkog pobačaja, ova odluka se odnosi na eugenički pobačaj gdje je otkriveno da nerođeno dijete ima neku bolest, do sada je bilo opravdanje da se oduzme život tom djetetu, rekao je <strong>Stjepo Bartulica</strong> iz Domovinskog pokreta u <strong><a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a570455/Bartulica-o-pobacaju-Nitko-nema-pravo-odlucivati-tko-ce-zivjeti-a-tko-ne.html?fbclid=IwAR2EHW7eP2kmz84nR3ge5vzux0yVuYLY0kGm5RaMuYXc1Vq5sykz6h2ruUg">Točki na tjedan, N1 televizije</a></strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Povodom aktualnih događaja u Poljskoj u kojoj je gotovo potpuno zabranjuje pobačaj, Bartulica i <strong>Ivana Posavac Krivec </strong>iz SDP-a progovorili su o toj temi. </p><p>- Nisu svi savršeno zdravi. Vidimo u ovim okolnostima koliko napora ulaže država da bi zaštitila živote građana i trebamo biti dosljedni i primijeniti slična načela na nerođenu djecu. Otkad se bavim ovim pitanjem, još nisam čuo dobar, uvjerljiv razlog zašto se smije oduzeti život nedužnoj osobi. Nitko nema pravo, po meni, odlučivati tko će živjeti, a tko ne. Ja sam za zaštitu svake ljudske osobe, bez iznimke. Svako nerođeno dijete ima pravo na život - poručio je Bartulica, a Posavac Krivec zagovara potpuno različite opcije. </p><p>- Moja opcija je pro-choice, dakle mogućnost izbora. Ono što se događa u Poljskoj može se dogoditi i u nekim drugim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj. Riječ o zemlji koja je i do sada imala najrestriktivniji zakon o pobačaju gdje pobačaj ženama u Poljskoj ni na koji način nije mogao biti izbor. Ustavni sud je izrijekom rekao da u Hrvatskoj ne može doći do potpune zabrane pobačaja. U Poljskoj pobačaj nije zabranjen, ali je toliko restriktivno reguliran da je gotovo nemoguć za izvršavanje - istaknula je. </p><p><strong>Pobačaj u Hrvatskoj </strong></p><p>Posavac Krivec tvrdi kako imamo velik broj klinika u kojima su liječnici prizivatelji savjesti i dolaskom u tu klinku pobačaj nije moguće izvršiti, već vas upućuju na neke druge lokacije i trenutke.</p><p>- On je geografski nedostupan, što znači da Slavonija gotovo uopće ne izvršava tu uslugu, on je velikoj mjeri u drugom gradu po veličini - Splitu, nedostupan. Imamo klinike u Zagrebu gdje su liječnici gotovo potpuno pod prizivom savjesti i imamo cijenu koja onemogućava mnogim ženama da ga izvedu. Niz je drugih razloga zašto je za žene puno jednostavnije rješenje klinika u Brežicama, nažalost - izjavila je te dodala kako SDP ponovno šalje zakon o prekidu trudnoće u proceduru. </p><p>Posavac Krivec smatra kako zakon treba modernizirati i uskladiti s novim postignućima u medicini i znanosti. </p><p>- Pobačaj nije ni ne treba biti rješenje za žene, pobačaj mora biti i ostati izbor u Hrvatskoj. Nužno je staviti naglasak na edukaciju i kontracepciju - rekla je te dodala da je sa ženama potrebno razgovarati o tome da se spriječi neželjena trudnoća.</p><p><strong>Priziv savjesti </strong></p><p>Bartulica se osvrnuo i na priziv savjesti te objasnio kako nije slučajno da velik broj liječnika ne želi sudjelovati u tome. </p><p>- Ti liječnici žele sudjelovati u liječenju ljudi, a ne da oduzimaju nekome život i ne iznenađuje me to da mnogi ne žele sudjelovati. Nije slučajno da ljevica i sve ove udruge koriste sintagmu prekid trudnoće jer kada bi se govorilo točno što se događa djetetu u tom trenutku i opisivalo kao što jest - oduzimanje života, onda bi ljudima bilo puno nezgodnije opravdavati takvo nešto - istaknuo je Bartulica.</p>