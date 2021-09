U dva potpuno odvojena slučaja uhićen je međimurski župan Matija Posavec (nezavisni), ali će u istražni zatvor i Stjepan Kovač, bivši SDP-ov gradonačelnik Čakovca i današnji saborski zastupnik stranke. Uhićeno je još četvero ljudi povezanih sa slučajevima.

Posavcu su došli na vrata kuće u šest ujutro i uhićen je zbog primanja 10.000 kuna mita, ali i namještanja natječaja kako bi županija primila dvije unaprijed određene službenice.

Zagrljaj Peđe Grbina

Ali slučaj Stjepana Kovača nešto je još nezabilježeno u hrvatskoj politici. A pogotovo da bi netko zbog toga bio uhićen. Ukratko, prije ovih lokalnih izbora, Kovač je iskoristio svoj utjecaj na lokalnog policajca. I s još jednim čovjekom su izradili lažne prijetnje SMS-om. A onda je Kovač uz podršku predsjednika stranke Peđe Grbina i eurozastupnice Biljane Borzan izašao pred kamere. Rasplakao se zbog prijetnji smrću. Grbin ga je zagrljajem tješio.

- Ovo je prljava kampanja za koju nema mjesta u Čakovcu. Mi se moramo zapitati jesmo li mi ljudi ili zveri - teškim glasom je pričao Kovač.

Ali izbore je u konačnici ipak izgubio nakon osam godina vladanja Čakovcem. Pobijedila je, uz potporu župana Posavca, Ljerka Cividini.

Sad se pokazalo da su prijetnje bile potpuno lažne. Iako to nije spriječilo Kovačeve suze.

U zahtjevu za skidanje saborskog imuniteta DORH je detaljno obrazložio Mandatno-imunitetnom povjerenstvu kako je Kovač sve dogovorio. Traže da mu se skine imunitet kako bi ga se kazneno gonilo zbog zlouporabe utjecaja, ali i jasno navode da mora ići u istražni zatvor.

- Neka jave ako će me uhititi. Idem na kavu - rekao nam je prije nego je vidio dopis DORH-a.

DORH opisuje kako je Kovač ranije ove godine, prije izbora, bio iziritiran pisanjem na jednom blogu i shvatio ga je kao klevetu.

Prijavio je sve policiji, a policajac Mario Sever obavijestio ga je da se radi o kaznenom djelu koje se rješava privatnom tužbom. Kovač je zatim od Severa tražio otkrivanje identiteta osobe iza navedenog bloga te dostavljanje tih podataka. Policajac je zatim angažirao izvjesnog Damira Ledenčana te se trojac dogovorio kako će inscenirati kazneno djelo prijetnje Kovaču, i to tako da će Ledenčan poslati prijeteće SMS-ove koji navodno dolaze od autora bloga. Prijetnje se, naime, gone po službenoj dužnosti. Kovač je prijavio lažne poruke policiji, pokrenuta je istraga, a gradonačelnik je čak dobio policijsku pratnju. Kovač je pokušavao požuriti postupak upirući načelnika policijske postaje, sve kako bi se slučaj riješio prije drugoga kruga lokalnih izbora. Uskok sumnja da je u svojim javnim istupima tijekom kampanje objavio kako se prema rezultatima policijskih izvida mogućeg počinitelja može dovesti u vezu s jednim od njegovih protukandidata. A on je to koristio kako bi izazvao sažaljenje birača.

Nagrada za upravu cesta

Ali ova filmska priča hrvatske politike sad je potpuno razotkrivena. A građani su dobili uvid u nove trikove kojima su se neki političari spremni služiti u kampanji.

U slučaju Matije Posavca, do zaključenja ovog broja, nije bilo službenih informacija za što ga terete. No neslužbeno saznajemo da je riječ o uzimanju mita od 10.000 kuna od Josipa Kobala. Kobal je lokalni poduzetnik, HNS-ovac, i vodi lokalni nogometni klub. Dugogodišnji je predsjednik upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije. U srpnju ove godine Posavec je iskoristio svoj autoritet i većinu u skupštini te pristao da Kobal opet bude izabran za predsjednika. Inače, u upravna vijeća ŽUC-a političari i ostali guraju se jer raspolažu milijunima, određuju koje će se ceste popravljati, a pod relativno su slabom kontrolom institucija.

Navodno su istražitelji snimili sve dogovore Posavca i Kobala, ali i kako je Kobal u znak zahvalnosti dao Posavcu 10.000 kuna mita.

U drugom slučaju Posavca terete da je svom pročelniku Miloradu Novkoviću naredio zapošljavanje dvije službenice. Kako je objavio Telegram, Posavec je snimljen kako traži od Novkovića da pogoduje izvjesnoj Josipi M. da dobije posao referentice u županiji, a ovaj je nakon njegova zahtjeva kandidatkinji dao uvid u pitanja i zadatke s testiranja kako bi ostvarila najbolji rezultat.

Otac Ivan: 'Matija nije kriv'

Slična situacija odigrala se s drugom vježbenicom, Tenom Č. I za nju je Posavec preko Novkovića tražio zaposlenje, a pročelnik je sistematizirao ovo radno mjesto u svom odjelu. Župan je sve potpisao, a zatim je pročelnik Novković, sumnja Uskok, i njoj dao zadatke da se pripremi na natječaj.

Pred Posavčevom kućom zatekli smo njegova šokiranog oca Ivana.

- On je rekao: ‘Ništa, tata, ne brini’. Fakat mi je, mislim da on, a pogotovo ni ja, nismo to zavrijedili i, ako je u to umiješana politika, onda mi je žao što sam bio i u ratu zbog takve politike. Da neki ljudi uživaju puno toga, puno griješe, a onda da nekoga nađu i da je žrtveno janje - kazao je Ivan uvjeren u sinovu nevinost.

Također, vjeruje da svi koji ga poznaju znaju da on nije takav.

- Meni samo jedno nije jasno. Ako će se dokazati da to nije vrijedno ni spomena, mislim da će tek onda on pobijediti, ne s ovakvom prednošću nego još većom. Ljudi znaju što je on, koliko se dao, on nikad nije imao vremena, sve za politiku - kaže otac Ivan.

Posavec je izišao iz HNS-a prije dvije godine. Njegovo uhićenje iznenadilo je i bivše kolege iz stranke. Matija Posavec najjači je i najpopularniji političar na sjeveru Hrvatske. Župan je još od 2013. godine, a prije toga bio je zamjenik. Još nema 41 godinu i gradio je imidž poštenog političara koji se, umjesto ideologijom, želi baviti projektima.

- Borba protiv korupcije jedna je od ključnih zadaća našeg društva - rekao je na jednom skupu prije dvije godine.

Posavec je na lokalnim izborima u svibnju pomeo konkurenciju osvojivši odmah više od 64 posto glasova. Na parlamentarnim izborima prošle godine bio je kao nezavisni na listi Restart koalicije, koju je predvodio SDP. Osvojio je sam više od 16.000 glasova. Više nego cijela lista HDZ-a u trećoj izbornoj jedinici. A dobio je više preferencijalnih glasova nego Davor Bernardić ili Miroslav Škoro.

- Za Kovača se svašta pričalo, ali da je Posavec pao zbog korupcije, to je potpuno iznenađenje. Ako se radi o 10.000 kuna, to je čisto kokošarenje. Neću ih braniti, ali čini mi se da Uskok pokazuje nevjerojatnu lakoću uhićivanja onih koji nisu u HDZ-u - kaže bivša članica HNS-a koja poznaje Posavca.