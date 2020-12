Međimurje već šest dana ima pad novooboljelih, ali su i dalje najgore pogođena regija u Europi. Župan Matija Posavec vjeruje da je to zato što testiraju tri puta više od hrvatskog prosjeka.

- Kad testirate tri puta više nego je prosjek Hrvatske i kada ste testirali 30 posto stanovništva Međimurja, kao što je slučaj, kada rezultate brzih antigenskih testova i rezultate kliničke slike bez testiranja ubrajate u službene brojke, onda naravno da je u sustavu velikih brojeva, situacija takva kakva je - rekao je Posavec za RTL Danas.

Tvrdi da oni prikazuju sigurno 'puno realnije i transparentnije' brojke od ostatka zemlje.

- Mnogi ne rade da se antigenski testovi i kliničke slike ne prikazuju u službenim statističkim brojkama, a imamo i tri puta više testiranja. Kada bi Hrvatska sutra testirala pola milijuna stanovnika, tek bi onda došla na prosjek Međimurske županije - smatra Posavec.

Nedjelja samo za hitne slučajeve

Tijekom vikenda je samo dvoje ljudi testirano, no Posavec kaže da je to zato što su se u Zavodu za javno zdravstvo odlučili da im nedjelja bude samo za hitne slučajeve.

- To se već danas nadoknadilo kada smo uzeli 580 uzoraka, što će biti danas rekord - kaže Posavec.

Krivulja pokazuje pad

- Krivulja zadnjih 6 dana pokazuje nekakav pad, no ne možete na šest dana znati je li to trend ili ne. Nitko sretniji od mene, ako je tako. Vidjet ćemo rezultate sutra. Ako na tih 580 testiranih bude do 43 posto novopozitivnih, onda se taj trend nastavlja. Ako bude više, onda ćemo vidjeti što će biti u danima pred nama - rekao je.

U Međimurju su škole već devet dana na online nastavi.

- Za otprilike tjedan dana možemo vidjeti je li ta mjera dala rezultate - smatra Posavec i dodaje da od Vlade očekuje da promovira solidarnost i pomoć.

- Ministar Beroš je u prvom redu danas bio ovdje kako bi dao potporu liječnicima i medicinskim sestrama i nezdravstvenom osoblju - rekao je Posavec i prokomentirao situaciju s Vladinim znanstvenim savjetom.

- Ne smatram da ijedan član Zdravstvenog savjeta ili stručnjak svjesno laže - zaključio je Posavec.