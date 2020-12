S obzirom na epidemiološku situaciju došao smo dati podršku Međimurskoj županiji - rekao je Vili Beroš na kraju posjeta Županijskoj bolnici Čakovec. Izjavio je da je zadovoljan rješavanjem problema testiranja vikendom u Čakovcu te da se svi trebaju držati zajedno.

- Čitavo vrijeme spominjemo i potrebu liječenja covid negativnih bolesnika. Ovdje je situacija kompleksna, angažirat ćemo i okolne bolnice i kadrovske kapacitete. Ovo što smo danas ovdje vidjeli je impresivno, pohvaljujem način organizacije rada u obrani od ove bolesti. Formiran je pozivni centar sa četiri djelatnika koji odgovaraju na upite stanovnika Međimurja. Kao ministar mogu obećati maksimalnu podršku, no razgovarali smo i općenito o stanju u zdravstvenom sustavu, o financiranju i veledrogerijama i drugim pitanjima koji su pred nama - izjavio je i objasnio zašto je Međimurje postalo žarište:

- Razlozi zašto je Međimurje odjednom postalo žarište, razlog je specifičan položaj, velik transport prema susjednim zemljama i Zagrebu, a lokalni epidemiolozi primjećuju pojačanu incidenciju nakon početka škole i fakulteta. Trendovi ukazuju na smanjenje broja novooboljelih.

Apel se zapravo slaže s Vladom

Komentirao je i stanje u Vladinom znanstvenom savjetu.

- Ne bih želio da se shvati da sam došao nešto rješavati ovdje. Kapaciteti su spremni i nisu upitni. Kad je riječ o Znanstvenom savjetu, kad sagledate taj apel, u njemu ćete prepoznati sve što je u suglasju s radom Stožera. No, nije dobro van znanstvenog komunikacijskog kanala, u javnom prostoru, nekakve ideje upotrebljavaju u promociji nekakvih interesa, to prelazi stručnost. Kad ljudi imaju zajednički cilj, lako nađu zajednički jezik. Mislim da će se to pitanje razriješiti i da ćemo nastaviti surađivati - siguran je Beroš.

Kadrovski problemi i antibiotici

- Razgovarali smo o kadrovskim potrebama. U Čakovec su došle već sestre specijalizirane za ovakve bolesnike, a doći će ih još. U regijama koje su manje zahvaćene mobilizirat ćemo dodatne kadrove, domaćini nude organizaciju smještaja i tako ćemo odgovoriti na to - rekao je Beroš i dodao da liječnici trebaju sami prepoznati ukoliko dođe do infekcije i ima li potrebe za antibioticima.

- To je kompleksno pitanje jer antibiotici ne djeluju na samu virusnu bolest. No, ona se nekad komplicira bakterijskim infekcijama pa svaki liječnik treba prepoznati infekciju i propisati antibiotik. Ne treba dugo odgađati upućivanje u bolnicu ako su simptomi ozbiljni. Svaki iskusan liječnik na osnovi jednostavnih pitanja može procijeniti kakvo je stanje.

Antigenski testovi

Novinari su ga pitali i kada će se rezultati antigenskih testova pribrojavati ukupnom broju oboljelih.

- Nisam epidemiolog pa ne mogu kvalificirano o tome govoriti. Preporuka ECDC-a je da se ti testovi ne pribrajaju PCR pozitivnima jer je to još uvijek zlatni standard za detekciju pozitivnih. Jedino struka može procijeniti kad će to biti prihvatljivo - zaključio je Beroš.