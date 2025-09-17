Obavijesti

News

Komentari 0
BITKA ZA VOJARNE

Posavec: Obrana Hrvatske počela je u Međimurju

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Posavec: Obrana Hrvatske počela je u Međimurju
Čakovec: Konferencija povodom skorog početka nove školske godine | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Međimurski župan Matija Posavec dodao je kako je Međimurje prvi oslobođeni kraj u Republici Hrvatskoj te da je obrana Hrvatske počela tu na njenom sjeveru

Polaganjem vijenaca kod Spomen obilježja hrvatskim braniteljima u Perivoju Zrinskih u Čakovcu te svečanom akademijom u srijedu je obilježena 34. obljetnica oslobođenja Međimurja i Dan branitelja, a međimurski župan rekao je da je obrana Hrvatske počela na sjeveru, oslobađanjem vojarni.

Međimurski župan Matija Posavec dodao je kako je Međimurje prvi oslobođeni kraj u Republici Hrvatskoj te da je obrana Hrvatske počela tu na njenom sjeveru.

"Upravo oružjem koje je zaplijenjeno u Međimurju, naši branitelji su definirali sam tijek obrane naše domovine. Zato ovaj dan za nas ima posebnu važnost. Uvijek volimo reći kako je povijest sačuvana u onoj mjeri u kojoj pojedinac brine o njoj, a mi u Međimurju brinemo i sjećamo se na žrtvu u Domovinskom ratu ", naglasio  je Posavec.

Dodao je ako su u Domovinskom ratu poginula 68 hrvatska branitelja s područja Međimurja dok je oko 8 tisuća Međimuraca sudjelovalo na svim ratištima u Hrvatskoj te u susjednoj Bosni i Hercegovini.

General Repinc: Oslobađanjem vojarni u rujnu 1991. vratili smo oružje koje je hrvatski narod platio

1992 Dvojica srpskih teritorijalaca osumnjičena za ratni zločin u Baranji. Ubili troje civila
Dvojica srpskih teritorijalaca osumnjičena za ratni zločin u Baranji. Ubili troje civila

General bojnik Dragutin Repinc kazao je kako je ovo veliki dan, ne samo za Grad Čakovec i Međimursku županiju, nego i za cijelu Hrvatsku.

"Znate da je rujan bio mjesec u kojem je bilo oslobođeno nekoliko vojarni. Na sreću vratili smo svo ono oružje koje je hrvatski narod platio. Njime su naoružane brojne brigade, pukovnije i bojne koje su u tom trenutku krenule na bojište i s većom borbenom moći se suprotstavile nezasluženoj, brutalnoj agresiji na Republiku Hrvatsku", istaknuo je Repinc.

Osvajanje vojarne u Međimurju primjer dobrog djelovanja lokalne zajednice

Osvajanje vojarne u Međimurju prije 34 godine ocijenio je primjerom dobrog djelovanja lokalne zajednice.

"Vojarna je oslobođena bez otpora, a važno je da se izbjegla onakva situacija kakva je bila u Koprivnici, kada se to razglasilo, nakon čega je raketirana i vojarna i grad. Ovdje je to prošlo jako dobro i već par dana nakon oslobođenja vojarne formirana je prva inženjerijska postrojba u Hrvatskoj vojsci - 34. Inženjerijska bojna", podsjetio je Repinc.

Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća za poginule hrvatske branitelje iz Domovinskog rata održana je svečana akademija u Centru za kulturu Čakovec dok je u Crkvi sv. Nikole biskupa služena sveta misa za sve poginule i nestale hrvatske branitelje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bebi u grlu zapela igračka, šest dana nisu vidjeli plastiku: Ocu zbog prijetnji pozvali policiju!
DRAMA U ZADARSKOJ BOLNICI

Bebi u grlu zapela igračka, šest dana nisu vidjeli plastiku: Ocu zbog prijetnji pozvali policiju!

U zadarskoj bolnici tvrde kako su napravili sve pretrage i da je s djetetom bilo sve u redu. Jedino što su naglasili da je zbog oca, koji je vikao i fizički prijetio, stigla policija
Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'
GRAĐANI SE UPLAŠILI

Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'

Kako nam je potvrdila splitsko-dalmatinska policija, snimka je nastala 24. kolovoza ove godine
Hodao s bombom po Zagrebu, uperio pištolj u policajce! Doma mu našli pravi arsenal oružja
PUCAO PO DUBRAVI I NOVOM ZAGREBU

Hodao s bombom po Zagrebu, uperio pištolj u policajce! Doma mu našli pravi arsenal oružja

Kod osumnjičenika je tijekom postupanja pronađen cijeli niz sumnjivih predmeta i zabranjenih tvari

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025