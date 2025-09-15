Obavijesti

Dvojica srpskih teritorijalaca osumnjičena za ratni zločin u Baranji. Ubili troje civila

Dvojicu osumnjičenika, sada starih 70 i 67 godina, tužiteljstvo tereti da su ratni zločin počinili početkom travnja 1992. u Dardi

Zbog sumnje da su iz vatrenog oružja u okupiranoj Baranji 1992. godine usmrtili troje civila osječko Županijsko državnog odvjetništvo pokrenulo je istragu protiv dvojice pripadnika srpskih paravojnih postrojbi, izvijestilo je u ponedjeljak tužiteljstvo.

Dvojicu osumnjičenika, sada starih 70 i 67 godina, tužiteljstvo tereti da su ratni zločin počinili početkom travnja 1992. u Dardi nakon što su, tijekom oružane agresije na Republiku Hrvatsku, snage JNA i srpske paravojne formacije okupirale Baranju.

Sumnja se da su, kao pripadnici Teritorijalne obrane Darda, po prethodnom dogovoru, s više hitaca iz vatrenog oružja usmrtili troje civila. Okrivljenici nisu dostupni hrvatskim tijelima, navodi tužiteljstvo.

