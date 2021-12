Njemački sud odlučio je da muškarac koji se poskliznuo dok je kod svoje kuće hodao nekoliko metara od kreveta do radnog stola, može zatražiti novac od osiguranja za ozljedu na radnom mjestu jer se ozlijedio dok je, tehnički, putovao na posao, piše Guardian.

Muškarac je radio od kuće i poskliznuo se 'putujući na posao' od svoje spavaće sobe na katu kuće do prizemlja gdje mu je radni stol, navodi u svojoj odluci Federalni sud koji nadzire pitanja socijalnog osiguranja.

Dok je hodao stepenicama, muškarac se spotaknuo i ozlijedio leđa.

Sud je primijetio da bi zaposlenik obično počeo raditi u svom kućnom uredu bez da bi prethodno doručkovao, no sud nije objavio zašto je to relevantno za ovaj slučaj. Međutim, kasnije su sa suda rekli da bi mu zahtjev za odštetu za zakonsko osiguranje nesreće bio odbijen da se poskliznuo nakon što je već počeo raditi, a u u međuvremenu je odlučio nešto pojesti.

Osiguranje poslodavca odbilo je pokriti zahtjev. Dva niža suda također se nisu složila je li to kratko putovanje bilo putovanje na posao, no Viši savezni socijalni sud utvrdio je da je 'prvo jutarnje putovanje od kreveta do kućnog ureda osigurana radna ruta'.

U presudi, među ostalim, stoji da je 'tužitelj doživio nesreću na poslu kada je ujutro pao na putu do svog kućnog ureda.'

U mnogim zemljama tvrtke su dužne brinuti za svoje zaposlenike, bez obzira na to gdje rade.

- Ako se osigurana djelatnost obavlja u kućanstvu osigurane osobe ili na nekom drugom mjestu, osiguranje vrijedi u istoj mjeri kao i kada se djelatnost obavlja u prostorijama tvrtke - kazao je Njemački savezni sud.

Nije jasno je li muškarac radio od kuće zbog pandemije ili je na taj način radio i ranije. U presudi se navodi da se zakon primjenjuje na 'sva radna mjesta na kojima se radi na daljinu', a to su 'računalne radne stanice koje poslodavac trajno postavlja u privatnom prostoru zaposlenika'.