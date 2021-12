Samo 14 posto Europljana želi se nakon pandemije vratiti u ured s radnim vremenom od 9 do 17 sati, a više od polovice ispitanih kaže da su produktivniji dok rade od kuće, pokazala je anketa objavljena u četvrtak.

No i 'hibridni rad' - mješavina rada od kuće i u uredu - isto ima svoje mane, a više od četvrtine ispitanih smatra da neprestano radi ili da rade do kasno u noć, pokazala je anketa koju su naručili Samsung Electronics i tvrtka The Future Laboratory.

Anketa je obuhvatila 14.000 ljudi diljem Europe i pokazala je da 83 posto zaposlenih traži veću podršku poslodavca u uspostavi ravnoteže između posla i privatnog života.

Prema podacima Eurostata, u 2020. godini od kuće je radilo oko 12 posto zaposlenih u Europskoj uniji, za razliku od 5 posto njih prije pandemije.

- Poslodavci sada moraju pažljivo razmotriti na koji će način odgovoriti na izazove suvremenoga hibridnog života - priopćio je potpredsjednik Samsunga Europe Benjamin Braun.

Dvije trećine Europljana reklo je da su u kući učinili – ili planiraju učiniti – prilagodbe kojima su olakšali hibridan život te su, primjerice, uredili kućne urede, dok ih se 41 posto odlučilo preseliti.

Isto tako, 51 posto ispitanika reklo je da im tehnologija, odnosno alarmi i razne aplikacije olakšavaju postavljanje granica između rada i privatnog života.

- Vjerojatno će tehnologija nadzirati i naše mentalno zdravlje i sreću, kao i tjelesno zdravlje, a pametni uređaji postat će naši asistenti - rekao je Meik Wiking, izvršni direktor danskoga Instituta za istraživanje sreće, koji surađuje sa Samsungom na polju budućnosti rada.