Poskupljuje zakup prostora u vlasništvu Grada: 'Cijena i dalje 20 posto jeftinija od tržišne'

Kad govorimo o tom najvećem prirezu u državu, najveći prirez ode na subvencije ZET-u i još to nije dovoljno, a Zagreb ima najjeftinije vrtiće i javni prijevoz. I to ću 100 puta ponavljati jer je fama da prirez, koji je najveći u Zagrebu, može puno toga riješiti. Može dio toga jer je to oko 900 milijuna kuna godišnje na proračunu od 11 milijardi, istaknuo je najprije zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević upitan na konferenciji za medije kako misli riješiti problem 110.000 Zagrepčana koji još uvijek nemaju vodu ni kanalizaciju, a plaćaju najveći prirez u državi.

'Da bi mogli realizirati proširenje vodoopskrbne mreže, dio i jest ovo povećanje cijena od 1. ožujka'

Što se tiče vodoopskrbe i odvodnje, prema njegovim informacijama, dodao je, 97 posto građana ima pristup vodoopskrbi, a 86 posto pristup javnoj odvodnji, odnosno kanalizaciji.

- U tom smislu, projekt Zagreb, koji bi trebao biti dovršen do 2028., je u realizaciji u iznosu od 1,8 milijarde, a za što je potrebno osigurati 30 posto sredstava od strane samog VIO-a kako bi mogli povući taj novac u pravo za proširenje vodoopskrbne mreže, posebice u podsljemenskim naseljima. Sad su ostali oni najteži dijelovi Grada, a to su podsljemenska naselja zbog visine i nagiba, koja su istovremeno najrjeđe naseljena, posebice gradska četvrt Brezovica. Imate onda jako puno kilometara cijevi za povući, a za mali broj stanovnika i u tom smislu financijski to dosta košta - poručio je naglasivši kako je ključni cilj da svi građani, bez obzira gdje žive, imaju javnu odvodnju i vodoopskrbu.

- Da bi mogli projekt Zagreb realizirati, dio toga jest i ovo povećanje cijena od 1. ožujka. Rekli smo da je 15 posto nužno kako bi došli do tih 300-400 milijuna kuna, koji su potrebni za sufinanciranje od 30 posto, a 70 posto sredstava ćemo povući iz EU fondova. To će biti najveće ulaganje u vodoopskrbnu mrežu u zadnjih nekoliko desetljeća - kazao je Tomašević podsjetivši kako je Zagrebački holding još 2007. izdao obveznicu za modernizaciju vodoopskrbne mreže i odvodnje, a da su potrošili manje od dva posto za tu namjenu.

- I to sad u srpnju nama dolazi na naplatu odjednom od 2,3 milijarde kuna. Tako da, nažalost, drugog rješenja osim povećanja cijene nema, ali to je ključno da bi i modernizirali vodoopskrbnu mrežu, smanjili gubitke, probleme s magistralnim cjevovodima koji pucaju svaki tjedan, a u isto vrijeme kako bi građani koji do sada nisu imali javnu vodoopskrbu i kanalizaciju to imali - naglasio je.

Poskupljuje zakup prostora u vlasništvu Grada: 'I dalje će biti 20 posto jeftinija cijena od tržišne, za tradicionalne obrte ostaje ista'

Na pitanje je li točna informacija da poskupljuje i zakup poslovnih prostora te što će u tom slučaju biti s obrtnicima, Tomašević je potvrdio usporedivši cijene najma prostora u vlasništvu Grada i privatnika.

- Najprije da to stavimo u kontekst, neki poslovni korisnici unajmljuju prostore od Grada Zagreba, neki od privatnika, imamo situaciju da u istoj ulici imamo dva kafića i da ovaj koji unajmljuje od Grada nekada plaća tri puta manju cijenu od ovog koji unajmljuje od privatnika. Tu nema nikakve logike niti je to pravedno. Govorimo o nelojalnoj konkurenciji. I koja je logika da Grad subvencionira na taj način najam bankama? Imamo potpuno nesređenu situaciju i nejednaka pravila za sve - istaknuo je gradonačelnik i naglasio da se zapravo ne radi o poskupljenju jer će nove cijene i dalje biti 20 posto jeftinije od tržišne.

- 20 posto jeftinije od tržišne cijene će biti za sve koji sada koriste poslovne prostore, kada im isteknu ti ugovori ide se na natječaj, početna cijena će ponovno biti 20 posto jeftinija od tržišne, a onda će se na licitaciji postići cijena koju su ti poslovni korisnici spremni platiti - rekao je.

Posebna situacija, dodao je, bit će za tradicionalne obrte za koje se cijena nije mijenjala.

- Tu ima itekako logike da Grad u centru tradicionalne obrte subvencionira na način da plaćaju manju cijenu najma od tržišne i to će Grad i dalje raditi - poručio je.

'Obzirom da se financijsko restrukturiranje završava, Bajakić smatra da je njegov posao završio'

Novinari su ga upitali i zašto je Ratko Bajakić, uz kojeg su se vezale afere, zatražio razrješenje iz članstva Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga.

- Ne znam uz kakve ga se afere vezalo, mogu reći da je Ratko dao neizmjerni doprinos u financijskoj stabilizaciji poslovanja Holdinga, posebno u prvim mjesecima i na tome smo mu zahvalni. Sad sve više i više otkrivam u kakvom je stanju Holding bio, o čemu tada nisam baš mogao govoriti zbog panike koja bi nastala. Njegov doprinos je bio jako bitan i obzirom da se financijsko restrukturiranje završava, on smatra da je njegov posao završio. Sad ide faza operativnog restrukturiranja i zajedno smo se odlučili za drugu osobu, Kristijana Starčevića, koji će u tome dati doprinos u tom dijelu - poručio je Tomašević dodavši kako Starčević ima 20 godina menadžerskog iskustva u bankarstvu, financijama, energetici...

Komentirao je i što ove godine neće biti popularnog festivala INmusic.

- Organizatori su rekli da ga za ovu godinu neće biti, a da se nadaju da će ga ipak biti iduće biti, ja se isto osobno to nadam. Grad je do sada podržavao INmusic i takve manifestacije će se podržavati i u budućnosti. Razmatrano model kako takve slične manifestacije u nekoj većoj mjeri podržavati, provjeravamo modele s različitim gradovima s obzirom na sve pravne i druge okolnosti - kazao je Tomašević.

Obnova Doma sportova kreće krajem godine

Govoreći o sutrašnjoj komemoraciji za Miroslava Ćiru Blaževića, koja će biti u KD Vatroslav Lisinski, a sprovod na Mirogoju, gradonačelnik je istaknuo da će ZET, ukoliko bude potrebe, prilagoditi vozni red i pojačati ga.





- I ja ću doći na komemoraciju. I ovom prilikom još jednom izražavam sućut obitelji i prijateljima, Ćiru sam osobno poznavao, mislim da je legenda, ne samo hrvatskog i zagrebačkog nogometa nego sporta - rekao je.

Vezano za Ćosićev trg i Dom sportova, Tomašević je poručio kako se u medijima pojavio krivi iznos vezan uz Ćosićev trg od 20.000 eura.

- Nije 20.000 nego 500.000 eura za obnovu opločenja samog trga i fontanu koja nije u funkciju, to je nešto što je trebalo napraviti prije oho-ho godina, trg je potpuno devastiran. Obnova Doma sportova treba krenuti krajem godine u iznosu od 150 milijuna kuna. Prema svemu sudeći, nećemo moći dobiti pomoć ni od države ni EU fondova, morat ćemo to financirati iz proračuna, no riječ je o najbitnijoj multifunkcionalnoj dvorani u Hrvatskoj - rekao je.

Tomašević je prije odgovaranja na pitanja novinara obišao radove na izgradnji dječjeg vrtića Zrno u Ivanjoj Reci.

