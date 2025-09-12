Poskupljuju struja i grijanje, ministar Šušnjar: 'Subvencije ćemo smanjivati za pola'

Vlada će i dalje nastaviti subvencionirati energente za hrvatske građane, isto tako za male poduzetnike. Znači da će i dalje energija biti priuštivija nego što su tržišni uvjeti. To imamo već par godina, od energetske krize. Cijene se jesu stabilizirale, nisu se vratile na početne nivoe pa tako i mi fazno izlazimo iz tih mjera kako bi građani i poduzetništvo to što manje osjetili, izlazak iz mjera, rekao je u razgovoru za RTL ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Zatim je objasnio što to konkretno znači. Hoće li se subvencije za energente, struju i plin, rezati na pola?

- Otprilike, ako tako gledamo. Jer, imamo tri segmenta, od same električne energije, plina do toplinske energije i nekih drugih proizvoda energetskih koji se koriste u poduzetništvu. Otprilike možemo reći da će se subvencije smanjivati na pola, ali negdje će to predstavljati izlazak prema tržišnim cijenama u pola, a negdje i znatno manje - i za građane i za male poduzetnike. Recimo, kod toplinske energije će to biti puno manje povećanje cijene zbog specifičnosti određenih distributivnih područja vezano za toplinsku energiju - objasnio je.

Prokomentirao je i energetske dodatke od 70 eura za najugroženije.

- Vlada RH ostaje dosljedna u pomoći našim najugroženijim skupinama, one su definirane i pomaže im se preko naknade za ugrožene kupce za energiju. Iskorištenost tih vaučera dosad je bila negdje oko 50-ak eura, a oni su u vrijednosti 70 eura tako da, sva ova povećanja koja će uslijedit će biti dovoljna za pokriće 100 posto iznosa troškova za energente koje naši najugroženiji građani imaju - nema bojazni da će ovo bilo kako utjecati na njih u budućnosti - rekao je.

Za kraj se osvrnuo na ograničene cijene proizvoda.

- Razgovaramo još, nemamo definitivnu odluku. Prijedlog je da se u određenom smislu remodelira - da se neke cijene koje su određene kao maksimalne, podsjećam da smo mi odredili maksimalne cijene i da nitko ne brani trgovcima da idu ispod tih cijena međutim, pratimo kretanja na tržištu i možda ćemo remodelirati malo i tu odluku.