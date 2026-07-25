STRAVA U ISTRI Motociklistica poginula u sudaru s drugim motorom i dva automobila

Vozačica motocikla poginula je prilikom sudara u kojem su sudjelovala dva motocikla i dva automobila. Sudar se dogodio u Prodolu u općini Marčana u subotu u 19.20 sati. Stradala vozačica je austrijska državljanka, potvrdili su nam iz PU istarske.

Za sada nema informacija o tome ima li još ozlijeđenih.

Zbog obavljanja očevida cesta je od 20 sati zatvorena za sav promet, a djelatnici prometne policije u suradnji sa županijskom državnom odvjetnicom na mjestu događaja utvrđuju okolnosti koje su dovele do ove nesreće. Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon završetka očevida.