Zbog obavljanja očevida cesta je od 20 sati zatvorena za sav promet, a policija u suradnji sa županijskom državnom odvjetnicom na mjestu događaja utvrđuju okolnosti koje su dovele do ove nesreće
TEŠKA PROMETNA U PRODOLU
STRAVA U ISTRI Motociklistica poginula u sudaru s drugim motorom i dva automobila
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Vozačica motocikla poginula je prilikom sudara u kojem su sudjelovala dva motocikla i dva automobila. Sudar se dogodio u Prodolu u općini Marčana u subotu u 19.20 sati. Stradala vozačica je austrijska državljanka, potvrdili su nam iz PU istarske.
Za sada nema informacija o tome ima li još ozlijeđenih.
Zbog obavljanja očevida cesta je od 20 sati zatvorena za sav promet, a djelatnici prometne policije u suradnji sa županijskom državnom odvjetnicom na mjestu događaja utvrđuju okolnosti koje su dovele do ove nesreće. Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon završetka očevida.
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