Obavijesti

News

Komentari 0
TEŠKA PROMETNA U PRODOLU

STRAVA U ISTRI Motociklistica poginula u sudaru s drugim motorom i dva automobila

Piše HINA, Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
STRAVA U ISTRI Motociklistica poginula u sudaru s drugim motorom i dva automobila
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zbog obavljanja očevida cesta je od 20 sati zatvorena za sav promet, a policija u suradnji sa županijskom državnom odvjetnicom na mjestu događaja utvrđuju okolnosti koje su dovele do ove nesreće

Vozačica motocikla poginula je prilikom sudara u kojem su sudjelovala dva motocikla i dva automobila. Sudar se dogodio u Prodolu u općini Marčana u subotu u 19.20 sati. Stradala vozačica je austrijska državljanka, potvrdili su nam iz PU istarske.

TUŽNO U Vinkovcima uz Bosut pronašli tijelo (44). Policija: Nema dokaza kaznenog dijela
U Vinkovcima uz Bosut pronašli tijelo (44). Policija: Nema dokaza kaznenog dijela

Za sada nema informacija o tome ima li još ozlijeđenih.

Zbog obavljanja očevida cesta je od 20 sati zatvorena za sav promet, a djelatnici prometne policije u suradnji sa županijskom državnom odvjetnicom na mjestu događaja utvrđuju okolnosti koje su dovele do ove nesreće. Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon završetka očevida.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'TUGA I MUK' Trojica mladića autom sletjela kod Pleternice. Ispao i poginuo 18-godišnjak
TEŠKA NESREĆA

'TUGA I MUK' Trojica mladića autom sletjela kod Pleternice. Ispao i poginuo 18-godišnjak

Zbog obavljanja očevida lokalna cesta LC 41059 bila je zatvorena za sav promet od 23.40 do 5 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima...
DOZNAJEMO Uhitili ugostitelja koji se žalio jer mu je porezna zatvorila kafić! Evo zbog čega
U ŠIBENIKU

DOZNAJEMO Uhitili ugostitelja koji se žalio jer mu je porezna zatvorila kafić! Evo zbog čega

Ugostitelj koji je medijima rekao da su mu djelatnici Porezne uprave zatvorili kafić zbog posluživanja izvan radnog vremena i bez izdavanja računa. 24sata doznaje da je uhićen zbog prijetnji djelatnicima Porezne
FOTO KOLONE I ZASTOJI Otvoren tunel Sv. Rok nakon nesreće: 'Čekali smo sat vremena...'
PROBLEMI NA CESTAMA

FOTO KOLONE I ZASTOJI Otvoren tunel Sv. Rok nakon nesreće: 'Čekali smo sat vremena...'

Zbog prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Zagreba prekida se promet u tunelima Sveti Rok, ﻿Ledenik ﻿i Bristovac ﻿u smjeru Zagreba, javili su iz HAK-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026