Posljedica nerada nedjeljom: Žene iznad 50 su najugroženije

Predsjednica Sindikata trgovine Zlatica Štulić i Davor Huić iz udruge poreznih obveznika Lipa, u HRT-ovom Studiju 4 govorili su o novoj izmjeni i dopuni Zakona o trgovinama po kojima će 14 nedjelja biti radno, a poslodavci će moći odabrati koje će to biti nedjelje.

- Procjena je ljudi koji upravljaju trgovinama, a na koje se odnosi ovaj prijedlog zakona, da imamo oko 90.000 ljudi zaposlenih u trgovinama. Jedan dan u tjednu je 15 posto svih radnih dana, za toliko će se smanjiti broj radnog vremena. U istoj mjeri smanjit će se potreba za radnicima i tako dobijete 15 posto od 90.000, između 10 i 15 tisuća ljudi. To govore ljudi koji upravljaju trgovinama. Ako oni ne znaju, tko zna? - izjavio je Huić koji dodaje kako će mjerom najviše biti pogođeni trgovci koji rade u shopping centrima jer veliki centri gotovo 40 posto prometa ostvaruju upravo vikendom. Zbog toga će dio prihoda biti izgubljen.



- Navike hrvatskih građana su da 97 posto njih kupuje nedjeljom. Primjer je Poljska kojoj je uvođenjem neradne nedjelje BDP pao za 1 posto. Ulaskom u novu krizu Hrvatska će izgubiti 150.000 radnih mjesta, a time će biti u gubitku 20 do 30 milijardi kuna - smatra Huić.

S njim se ne slaže Zlatica Štulić koja je mišljenja da se sindikat trgovine već tri godine zalaže za to da se regulira rad trgovina nedjeljom po uzoru na Europske zemlje koje imaju dobro organiziranu trgovina. Za primjer uzima Austriju.



- Želimo dobru regulaciju, a o viškovima je neki dan govorio čelnik Udruge hrvatskih poslodavaca, čovjek koji je rekao da su trgovine prije ove krize radile s velikim deficitom u broju radnika. Veliki broj rada su odradili studenti, umirovljenici. On ne očekuje otpuštanja što se tiče neradne nedjelje. Ovdje posebno ističemo da našu inicijativu neradne nedjelje podržavaju poslodavci, oni ljudi koji rade nedjeljom, čiji radnici rade nedjeljom. Veći dio trgovačkih lanaca napravili su određene procjene, to su sve trgovine koje kažu da žele neradne nedjelje, odnosno da budu svi u istoj poziciji, da smiju raditi određeni broj nedjelja u godini. U periodu velike rasprave dobili smo podršku Udruge malih trgovaca iz Splitsko-dalmatinske županije, dobivamo podršku i obrtničkih udruga. Dakle, ovo su iskustva koja se temelje na iskustvima naših poslodavaca, suradnji i razgovorima s njima. To nije nešto što smo mi izmislili, nešto što Europa ne poznaje. Želimo regulaciju, mogućnost da poslodavac odluči koje će nedjelje raditi, hoće li to biti sezona ili će to biti pred Božić, to je njihova stvar. Svi oni samo žele biti u istom položaju, a radnici u trgovini žele nedjelju kao slobodni dan - govori Štulić.

Huić je mišljenja da sindikati trebaju štititi interese radnika, a upravo bi se nedjeljom naštetilo radnicima.

- Najugroženije će, kazao je, biti zaposlene žene iznad 50 godina, za koje se postavlja pitanje kako će se kasnije, u vrijeme krize i rasta nezaposlenosti, ponovno zaposliti. Sindikati zastupaju mjere koje će dovesti do otpuštanja radnika, a to nije u skladu s misijom sindikata koji treba zaštititi ljude i njihova radna mjesta - govori Huić kojem je potpuno neshvatljivo da se ovakva odluka donosi nakon krize.

- Hrvatska bi se trebala vratiti na liberalni model jer 80 posto zemalja u Europskoj uniji nema reguliran rad nedjeljom tj. trgovine koji žele raditi nedjeljom - dodaje.

Iz Sindikata trgovine ističu pak da u vrijeme krize, kada trgovine nisu radile, 1877 radnika je zaposleno u djelatnosti trgovine.

- Nedjelju treba gledati kao jedan opće društveni problem, želju radnika da trgovine ne rade nedjeljom. Naš je cilj da zastupamo interese radnika, podržavaju nas poslodavci koji vode računa o svom poslu, dakle oni su ti koji brinu kako će njihove tvrtke raditi, tu ideju podržavaju. Oni koji ne podržavaju su vrlo glasni i to je njihovo pravo. Mi želimo da se zakonom o izmjenama i dopunama u trgovini pitanje radnog vremena riješi, da bude uređeno. U Hrvatskoj doista nije potrebno raditi od 0 do 24 h svih 365 dana u godini. Ljudi novca imaju koliko imaju, samo je privid da će taj rad nedjeljom povećati gospodarsku aktivnost. Ljudi će svoje novce potrošiti u vremenu u kojem su trgovine otvorene, istraživanja to pokazuju. Želimo urediti radno vrijeme, radnici žele znati da mogu upravljati svojim životima, da mogu pomiriti poslovno i privatno, jer npr. nemate vrtića koji radi nedjeljom, škole ne rade, ne rade druge institucije, društvo nije prilagođeno takvom radu i mi želimo da trgovci ne budu građani drugog reda. Oni tako kažu, to od nas očekuju, podržali smo ih u toj borbi, imamo Savez za neradnu nedjelju u Hrvatskoj u kojoj su uključene sve sindikalne središnjice, crkvene organizacije, gradovi i mnoge druge civilne udruge, udruženi smo u Europski savez za neradnu nedjelju i to je naš cilj. Za to se borimo i želimo jedinstvenu regulaciju za neradne nedjelje. Naravno uz iznimke da određeni broj nedjelja u godini sam poslodavac bira kada će raditi - stoji.

Huić smatra da je ovo svjetonazorsko pitanje dok je ekonomska strana u negativi, a što je s radnicima u drugim djelatnostima koji rade nedjeljom.



- U Hrvatskoj velika većina ljudi misli da, kada pričamo o pravu jednog slobodnog dana, ljudi u trgovini rade sedam dana u tjednu. To nije točno, smjene rade kao i u svim drugim djelatnostima, samo koji put rade i nedjeljom - rekao je.



Štulić je na ovo odgovorila poručivši da nema smisla miješati kruške i jabuke, zato što trgovina nema tu važnost za građane kao što to imaju neke druge djelatnosti.



- Trgovina nije toliko posebna, ali je djelatnost koja ne treba raditi nedjeljom i jednostavno želimo uređenje kao što imaju europske zemlje. To je naš zahtjev, jednostavno želimo urediti radno vrijeme, kako se ne bi moralo raditi od 0 do 24. Otkad su počele ove rasprave nas su zvali poslodavci koji rade u trgovačkim centrima, jer su trgovački centri vrlo jasno rekli da žele raditi nedjeljom. Poslodavci su rekli da ne žele raditi nedjeljom jer je njihov promet 2 do 3% nedjeljom u odnosu na tjedni promet, ali oni ne mogu birati žele li raditi nedjeljom. Jednostavno moraju raditi nedjeljom jer tako radi trgovački centar. Tu su radnici slabija strana u ugovoru i oni ne mogu birati hoće li ili neće raditi - rekla je Štulić te podsjetila na inicijativu HGK Splitsko-dalmatinske županije koja je donijela odluku sa željom da se rad nedjeljom regulira s tim da svi poslodavci budu u istoj poziciji i sami odaberu koju nedjelju će raditi.

