Kako razgovarati s djecom o posljedicama uzimanja alkohola

U Hrvatskoj čak 87 posto učenika navodi da je alkohol lako ili vrlo lako dostupan. Riječ je o podacima ESPAD-a, koji ujedno pokazuju da je 55 posto šesnaestogodišnjaka pilo alkohol barem jednom u mjesec dana, a 16 posto njih napilo se u istom periodu. Bez obzira na zakonske propise, djeca često pronalaze načine kako nabaviti alkohol – na tulumima, kućnim druženjima ili u ugostiteljskim objektima.

Osim što zakon djelatnicima u trgovini i ugostiteljstvu nalaže da ne prodaju alkohol mlađima od 18 godina, on je ujedno podsjetnik na potencijalne posljedice konzumacije. Posljedice kao takve postoje bez obzira na godine, no kod djece kao osjetljive skupine one mogu biti izuzetno opasne po zdravlje, ali i po život. Kako bi upozorilo na posljedice, Udruženje proizvođača piva, slada i hmelja Hrvatske gospodarske komore provodi nacionalnu kampanju „Uključi savjest – ponekad djeci treba reći ne“.

Fizičke posljedice konzumacije alkohola

Svatko tko u kratkom razdoblju popije veliku količinu alkohola može doživjeti trovanje. No, zbog manje tjelesne težine i ograničene sposobnosti metabolizma alkohola, kod mlade se osobe vrlo brzo nakon konzumacije može pojaviti akutna intoksikacija. Visoka razina alkohola u krvi utječe na dijelove mozga koji kontroliraju ravnotežu i govor te na živce koji kontroliraju disanje, otkucaje srca i reguliraju tjelesnu temperaturu.

Može doći do hipotermije, u kojoj tijelo naglo gubi toplinu, što uzrokuje opasno nisku tjelesnu temperaturu. Ako se stanje ne liječi, može dovesti do oštećenja srca i dišnog sustava te naposljetku smrti. Također, moguće su smetnje s refleksom povraćanja, a u najgorem slučaju dolazi do gušenja. Konzumacija alkoholnih pića ujedno povećava rizik od razvoja bolesti jetre. Istraživanja pokazuju da kod maloljetnika koji konzumiraju alkohol postoji veća vjerojatnost za razvoj zdravstvenih problema, uključujući nagli gubitak težine, poremećaje spavanja i glavobolje.

Mentalne i socijalne posljedice

Baš kao i kod odraslih, konzumacija alkohola može smanjiti mentalne i tjelesne sposobnosti djeteta koje utječu na prosuđivanje i koordinaciju. To može dovesti do nezgoda, a ponekad i do ozbiljnijih nesreća te ozljeda. Češće su i tučnjave, zlostavljanja i vožnja u pijanom stanju. Tijekom puberteta mozak se još uvijek razvija, a alkohol može negativno utjecati na funkciju pamćenja, reakcije, sposobnost učenja i pažnju.

5 savjeta kako s djetetom razgovarati o alkoholu

Prilagodite ton komunikacije

Prvi je korak za učinkovitu komunikaciju taj da vodite razgovor, a ne predavanje. Nemojte povisiti ton glasa i držati monolog, slušajte što vam dijete ima reći i koja su mu pitanja. Tako ćete ga potaknuti da se otvori i stvarno razumije što mu imate reći. Nemojte ga u startu kritizirati.

Obavite razgovor u pravo vrijeme

Kao i svaki drugi razgovor, tako i ovaj trebate obaviti u pravo vrijeme. Pokretanje rasprave o ovako važnoj temi baš u trenutku kada vaše dijete odlazi na rođendan kod prijatelja ili dok gleda film neće imati prevelik učinak, a može dovesti i do neželjenog sukoba.

Razmislite kako ćete voditi razgovor

Tema konzumacije alkohola i posljedica koje nosi sama po sebi nije zanimljiva. No ako navedete određene primjere iz djetetu najdražeg filma ili čak neku priču koja je povezana s obitelji ili prijateljima, moguće je da ćete ga zainteresirati za razgovor. Pitajte ga: „Što misliš o tome?“ i nastavite razgovor nakon što poslušate njegovo mišljenje.

Budite iskreni

Djeca zasigurno od vas žele iskrenost pa se stoga nemojte ustručavati priznati da ste kao mlađi konzumirali alkohol. No svakako napomenite da tada, da ste znali ono što znate sada, vjerojatno ne biste konzumirali alkohol. Navedite da vas, dok ste bili mladi, nisu upoznali s posljedicama. Ako vas počinju ispitivati još više, nemojte ići u detalje, vratite se na cilj razgovora.

Postavite jasna pravila

Djeca vole prelaziti granice i testirati pravila. To je dio odrastanja. Ipak, mladi znaju da pravila moraju postojati i zapravo se osjećaju sigurnije ako postoje smjernice. Imajte jasna pravila i dajte im do znanja koje su sankcije za njihovo kršenje. Nemojte biti popustljivi.

