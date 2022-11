Posljedice katastrofe u Novom Vinodolskom: 'Jutros nam je sve poplivalo, užasno, očajni smo'

Novljani poplavu kakva je jutros zadesila njihov kraj, ne pamte...

Poplavilo je sve od trgovina, barki automobila, podruma, lokala, restorana, vinograda i vrtova.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- U sedam godina koliko radim u lokalu tri puta smo "plivali", od kojih dva put u istom danu, ali nikad nije bilo ovako loše. Prijašnjih puta voda bi došla do vrata, a jutros je sve poplavilo. Kada sam jutros došao sa susjedom imali smo što vidjeti. Svi frižderi su prevrnuti, sav namještaj dignut, kuhinjski elementi su skroz mokri, auto ispred lokala mi je skoro cijeli u vodi, do volana, a ostali smo i bez struje. Trenutno je u restoraniu 70cm vode, iznad koljena. Bio sam malo naložio vatru u kaminu da se ugrijemo dok pokušavamo barem djelomično raščistiti što se da, sjeli smo na barske stolice da posušimo noge, ali voda je došla i do peći i ugasila je. Sve se slilo iz smjera Bribira. Sad je kiša malo stala i voda se počela povlačiti, ali sve u svemu užas, ne znam što ću - kaže Adi Čović vlasnik bitroa Lido, koji se nalazi u blizini Plodina.

- Jutros su bili vatrogasci pa su izvačili susjede koji su ostali zatočeni u autu i još jednu susjedu s bolesnim djetetom iz kuće. Trebat će nam dugo vremena da sve opet dovedemo u normalu - kaže vidno uznemireni Čović.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

