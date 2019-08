Posljednja fotografija: Zaljubili se u Hrvatskoj, hladno ih ubili

Lijesovi u kojima su bili posmrtni ostaci dviju serijskih ubojica tinejdžera iz Kanada ukrcani su u policijska vozila satima nakon što su pronašli tijela i time završili 15 dana potrage, jedne od najvećih takvih policijskih akcija u povijesti kanadske policije.

Mrtva tijela Bryera Schmegelskyja (18) i Kama McLeoda (19) pronađena su u srijedu ujutro na udaljenosti od kilometra od ijeke Nelson, u blizini kanadskog grada Gilliam, piše Daily Mail.

Snimke prikazuju gusto šumovito područje koje je poslužilo kao konačno skrovište ubojicama gdje su pojeli obrok srdele, svinjetine i naranče, prije nego što su zapalili automobil kojim su se vozili kroz pet kanadskih pokrajina dok im je policija bila za petama.

The area of the Nelson River that is in the “general vicinity” of where the bodies of B.C. triple murder suspects Bryer Schmegelsky & Kam Mcleod were found by RCMP in MB. The area is dense bush and mist - can’t see any police activity. https://t.co/yAWlMyBRoL #canadamanhunt pic.twitter.com/hvsOvz2L5O