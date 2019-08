Smrt ubojica para koji se kod nas upoznao: Pojeli ih insekti?

Dvojica kanadskih tinejdžera, za kojima je tamošnja policija tragala nekoliko tjedana nakon što su ih optužili za ubojstvo američko-australskog para koji se upoznao u Hrvatskoj, pronađeni su mrtvi u Kanadi.

Lokalna policija potvrdila je u srijedu popodne da su pronašli tijela Bryera Schmegelskog (18) i Kama McLeoda (19) uz korito rijeke Nelson u provinciji Manitoba. Tijela su našli nekoliko kilometara dalje od njihovog zapaljenog vozila.

Za odbjeglim sumnjivcima tragalo se do sada u pet provincija, a u potrazi su sudjelovali kanadska nacionalna policija, lokalne policijske snage, vojska i lokalne grupe za sigurnost.

Podsjetimo, Bryer i Kam su ubili Chynnu Deese i njezinog partnera Lucasa Fowlera.

Lucas Fowler bio je strastveni avanturist, putnik i sin jednog od najviše rangiranih ljudi u policiji New South Walesa u Australiji. Chynna Deese bila je studentica iz Sjeverne Karoline u SAD-u.

Oni su se upoznali i zaljubili 2017. u jednom hostelu u Hrvatskoj. Još prije par tjedana par je uživao na svom velikom putovanju Kanadom, a onda im se na dalekom sjeveru kanadske Britanske Kolumbije pokvario kombi.

Brat ubijene Amerikanke otkrio je da je tijelo Chynne Deese toliko unakaženo da je obitelji preporučeno da njen lijes ne bude otvoren na sprovodu. Nagađa se da su ubijeni usred pljačke, s obzirom da su uz novac paru ukradeni i identifikacijski dokumenti.

Kako su pronašli tijela njihovih ubojica?

Zapovjednica lokalne policije Jane MacLatchy kazala je kako su tijela pronađena nakon što je netko dojavio da na obali rijeke Nelson leže nečije osobne stvari, 8 kilometara od mjesta gdje su ostavili svoju Toyotu, auto za bijeg. Nakon kratke potrage, u krugu od 1 kilometara, policija je locirala i dva muška tijela. Policija nije htjela otkriti detalje o tome kako su umrli.

Kanada je za kontroverznim dvojicom počela tragati nakon što su kanadske vlasti službeno optužile par za ubojstvo muškarca iz Vancouvera, osobe čije je tijelo pronađeno 19. srpnja. Čak je i kanadsko zrakoplovstvo sudjelovalo u potrazi.

Policija je prošla kroz 500 obiteljskih domova, željeznica i sličnih lokacija na kojima su se mogli sakriti.

Osobne stvar i brod

Preko vikenda tražili su ih i ronioci u već spomenutoj rijeci Nelson, u njoj otkrili oštećeni aluminijski brod, na 8 kilometara od mjesta gdje su ostavili auto za bijeg.

Blizu njega pronađene su osobbe stvari za koje je policija zaključila da su direktno vezane sa sumnjivcima. Nisu rekli koje su to stvari bile.

Lažne dojave u Ontariju

Policija je imala pune ruke posla jer su neki građani iz Ontarija zvali lokalne vlasti misleći da su uočili sumnjivce, ali bile su to lažne dojave.

Kontrolna točka

U utorak su vlasti potvrdile da je dvojac zaustavljen na jednoj od kontrolnih točaka policije na kojima inače hvataju alkoholizirane vozače, ali da su pušteni jer tamošnji policajci nisu bili obavješteni da se traga za tinejdžerima.

Schmegelsky i McLeod kod sebe u autu nisu imali alkohol niti oružje, ali karte i kamperska oprema je bila tamo.

'Insekti će ih pojesti žive'

Dave Arama je jedan od vodećih kanadskih stručnjaka za preživljavanje u divljini. Vrlo dobro zna da ako netko zapne u močvarnoj subarktičkoj zoni gdje su se sumnjivci skrivali, da će ih divljina pojesti žive.

- Nije do medvjeda ili vukova, insekti su ti koji stvaraju najviše problema na tom području. Muhe, komarci, mala milijarda njih. Pojest će ih žive. I ako netko popije vodu punu parazita, sigurno će pokupiti neku bolest. Da bi preživjeli, morali bi naći neku kolibu, a ne bi im pomoglo niti vrijeme. Temperature se ljeti spuštaju ispod 10 Celzijevih stupnjeva i velike su oluje. Pošto su oba sumnjivca dosta mršava, ne bi preživjela bez odgovarajuće odjeće i hrane - poručio je tada Arama.

Na nadzornim kamerama Schmegelsky je viđen u neodgovarajućoj odjeći za takve uvjete, samo u majici kratkih rukava.

- Bit ću iskren, da me bacite na to područje, uz svoje iskustvo od 40 godina, bez odgovarajuće opreme - radije bi umro - kazao je stručnjak za preživljavanje.

Kraj puta

Jedna od zaposlenica na benzinskoj postaji nedaleko od Gillama rekla je kako je uslužila jednog sumnjivca. McLeod je platio za benzin, a Schmegelsky je pitao smije li kupiti alkohol.

To je bilo među zadnjim putevima da su viđeni da to službeno netko može potvrditi.

'Oni samo žele da njihova patnja dođe kraju'

Otac jednog od sumnjivaca izjavio je kako njegov sin jako puno pati zbog razvoda roditelja i da živi s bakom. Znao je da će mu sin uskoro umrijeti.

Otac drugog sumnjivca samo je rekao da zna da je njegov sin dobar čovjek. Schmegelsky i McLeod su inače trenirali po šumama i s vremenom postali majstori kamuflaže, rekao je Schmegelskijev otac.

Bili su najbolji prijatelji

Osumnjičeni za ubojstvo ljubavnog para koji se sreo u Hrvatskoj sreli su se još u osnovnoj školi. Nakon što su maturirali ove godine, oboje su dobili posao u Walmartu.

Nisu puno vremena provodili na društvenim mrežama. Na Instagram profilu Schmegelskyja je samo jedna objava, i to od 9. lipnja. Profilna fotografija je zajednička s McLeodom.

Voljeli su igrati video igrice, a Syhmegelsky je bio fasciniran nacističkom ostavštinom.

Točka nakon koje nije bilo moguće natrag

Chynna Noelle Deese (24) iz Sjeverne Karoline i njezin dečko Lucas Robertson Fowler (23) iz Australije pronađeni su mrtvi u ponedjeljak ujutro uz autocestu 97, u blizini njihova Chevrolet kombija iz 1986. godine. Još nije jasno je li par bio nečija meta ili su žrtve slučajnog čina nasilja, izvijestila je policija.- U ranoj fazi istrage utvrđeno je da su okolnosti njihove smrti sumnjive te je pozvana u pomoć policija iz drugih okruga, rekla je glasnogovornica policije Janelle Shoihet.

Fowler i Deese su identificirani u četvrtak, tri dana nakon što su pronađena njihova tijela. Prema pisanju australskih medija, koji prenose izjavu brata Amerikanke, njihove ozljede bile su toliko strašne da je policija obitelj izvijestila da pogreb s otvorenim lijesom neće biti moguć.

Sheila Deese, majka ubijene djevojke, izjavila je za lokalnu TV postaju da je njezina kćer s dečkom planirala proći nacionalne parkove u Kanadi, a put su trebali završiti na Aljasci, u SAD-u. Prije nego što su ubijeni, njihov se kombi pokvario, dodala je.

- Bila je sretna, bila je jako sretna i to mi pruža utjehu, rekla je majka ubijene djevojke referirajući se na njihov zadnji razgovor.

Obitelj Lucasa Fowlera je preko australske policije uputila poruku.

- Uništila nas je ova vijest. Strašno je izgubiti nekoga tko je živio život punim plućima. Bio je mlad i pun energije, uživao u životu. Okrutna je činjenica da je i njegova prekrasna djevojka izgubila život u ovom nasilnom događaju, poručili su.

Chynna i Lucas su se upoznali u Hrvatskoj 2017. u jednome hostelu i otada putuju svijetom zajedno, rekao je British Deese, brat ubijene djevojke za Charlotte Observer.

- Bili su jako zaljubljeni, Upoznali su se na putovanju i nastavili su zajedno putovati, voljeli su to.

Mladi Australac nedavno je počeo raditi na jednoj farmi u Britanskoj Kolumbiji, a Deese je planirala ondje provesti nekoliko tjedana.