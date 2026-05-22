Svako selo u Imotskoj krajini prije četrdesetak godina imalo je barem po jednu svoju tkalju. Mara Kujundžić (82) jedna je od njih. Da bi otkala jednu zovnicu, trebaju joj do tri dana. 'Tkat ću ih dok me ruke služe', kaže
STARI ZANATI PLUS+
Posljednja imotska tkalja: Kao mala, od stare bake sam u selu naučila tkati šarene zovnice...
Čitanje članka: 3 min
Nekad je tkana zovnica bila svakodnevni komad koji su podjednako koristili za uporabu svi članovi obitelji. U njoj su nosili hranu na polje, djeca su u nju spremala knjige, mlada djevere na svadbi darivala. Gotovo svako selo u Imotskoj krajini prije četrdesetak godina imalo je barem po jednu svoju tkalju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+