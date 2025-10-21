Obavijesti

Galerija

Komentari 20
zbogom slobodi

Posljednja šetnja i poljubac: Ovako je izgledao odlazak Nicolasa Sarkozyja u zatvor

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy stigao je u utorak u pariški zatvor La Sante gdje će odslužiti petogodišnju kaznu zbog zavjere za financiranje svoje izborne kampanje 2007. sredstvima iz Libije, što je iznenađujuć neuspjeh za čovjeka koji je zemlju vodio između 2007. i 2012. godine.
Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Bivši konzervativni predsjednik Francuske ranije je napustio svoj dom, hodajući rukom pod ruku sa suprugom Carlom Bruni, a pritom ga je bodrilo mnoštvo pristaša koji su skandirali "Nicolas, Nicolas", pjevajući francusku himnu. | Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
1/96
Bivši konzervativni predsjednik Francuske ranije je napustio svoj dom, hodajući rukom pod ruku sa suprugom Carlom Bruni, a pritom ga je bodrilo mnoštvo pristaša koji su skandirali "Nicolas, Nicolas", pjevajući francusku himnu. | Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
Komentari 20

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025