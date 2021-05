Posljednji ispraćaj Ene Šarac održat će se u srijedu 12. svibnja u 15 sati na groblju Retfala u Osijeku.

Ena je preminula u subotu u zagrebačkoj bolnici Sestara milosrdnica tri dana nakon operacije glave.

Njen Facebook profil, na kojem se sve do srijede šalila s prijateljima nakon što se probudila iz operativne narkoze, posljednja je dva dana postao kao knjiga žalosti u koju se upisuju svi oni koji su ovu neobično hrabru, veselu i dobrodušnu djevojku poznavali osobno ili virtualno. Svi su je, naime, upoznali nakon što je sa sedam godina dobila tumor na mozgu, kad je i počela njena cjeloživotna borba. Čak tri operacije na glavi imala je 2003. godine, kad je tumor odstranjen, no 2009. godine on se vratio.

Ena se prvi put u javnosti pojavila kad je ispričala da zbog operacije prodaje svoj laptop, svoju u to vrijeme jedinu vezu sa svijetom, jer najviše želi da taj tumor već jednom nestane. Svojom izjavom osvojila je srce nacije, Hrvatska se udružila i sakupila novac za liječenje.

Nakon operacije Eni su živci na nogama odumrli od agresivne terapije, a liječnici su rekli da nikad neće prohodati. Nakon 16 mjeseci čudom je prohodala. No, i godinama kasnije uslijedili su brojni problemi, a nesretni tumor nikada nije posve nestao.

Otkako joj je otkriven tumor na mozgu imala je pet kirurških operacija glave, pet sepsi, neoperabilni tumor na kralježnici, akutnu mijeloičnu leukemiju, dijabetes, operaciju noge zbog kojega je bila u invalidskim kolicima, probleme sa bubrezima, hormonima, rastom..

Više je puta padala u višednevnu komu ostavljajući liječnike bez odgovora na pitanje što joj je, ali svaki put bi se probudila i u šali pitala “Šta je, jeste se zabrinuli da sam otegnula ove svoje velike papke? E pa nisam, znate da se ja ne predajem tako lako”.