Posljednji krici iz kafane: Kako je postala poprište agonija i ekstaza, slave i tuge, spletki...

Ovih smo dana na Klasik TV-u imali prilike gledati sjajan, veliki a zaboravljen film Nikole Babića "Ludi dani" (1977), u kojem gastarbajter povratnik u Vrliku, Jure (Zvonko Lepetić) izveze svoje prometalo u mjesto da ljudi vide kako se u tuđini snašao. Riječ je, normalno, o Mercedesu. Jure nosi šareni sako, ima pečatnjak i široku kravatu. Dok karta u kavani, sa strane ga kibicira Šimun zvani Klempo, koji se ni nakon 15 godina rada u Njemačkoj nije obogatio. Selo sažalijeva Klempu. Između dva Vlaja zameće se svađa – tko je bio bolji, bogatiji, uspješniji, pa se sve presijeca okladom. Klempo tvrdi da je bogatiji i da ima toliko dojčmaraka da može prekriti krov Jurine kuće, i još će mu ostati... Ulog je cijela imovina, a tko izgubi, mora se skinuti gol i prošetati kroz selo. Na zaprepaštenje svih, Klempo iz slamarice pod krevetom bolesne staramajke vadi hrpe maraka, koje susjed Mačak, Jurin stari rival iz djetinjstva, pogrešno izbroji, na Jurinu štetu, pa ovaj ostane bez svega i još se mora gol šetati po selu. Na njegova preklinjanja, Klempo suvereno popusti, vrati mu imovinu, uz rečenicu - "Neka se zna da sve što imaš, to ti je Jure Klempo da..." To je gore od smrti, to je poniženje!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.