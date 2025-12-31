Posljednji pozdrav Jean-Michelu Nicolieru Vukovaru: Pronašli su ostatke nakon 34 duge godine

Želim pomoći tim ljudima, oni me trebaju. Moram ići, ali vratit ću se. Ti znaš da sam ja divlja trava koja nikada ne nestaje, rekao je Jean-Michel Nicolier svojoj majci Lyliane Fournier prije odlaska u Hrvatsku. Imao je 25 godina kad se pridružio postrojbama HOS-a i obrani Vukovara. Majci se živ nije vratio. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u listopadu ove godine, u grobnici na Ovčari, tek stotinjak metara od hangara u kojem je 1991. bio zatočen s drugim braniteljima.

Pokretanje videa... 01:08 Majka heroja Nicoliera: 'Imam neki mir u Hrvatskoj. Zatražila sam hrvatsko državljanstvo...' | Video: 24sata/pixsell

Posljednji ispraćaj Francuza bio je 6. studenog na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Od njega su se došli oprostiti njegova braća s bojišta, oni koji su ga poznavali i oni koji nisu, tisuće njih, jer njegova je hrabrost i odlučnost da od neprijatelja obrani zemlju koju nije ni poznavao ostavila snažan trag. Ispraćen je uz sve hrvatske vojne počasti, a majci je uručena složena hrvatska zastava s lijesa. U dostojnoj tišini, sa svijećom u rukama, većina je pristiglih ispoštovala želju Jean-Michelove majke da na pogrebu ne bude zastava i znakovlja postrojbi ili navijačkih skupina.

Foto: Damir Radnić/Ustupljene fotografije

Zavijorila se tek poneka zastava HOS-a, jedinice kojoj je Nicolier pripadao. Uz Nicoliera, nakon 34 godine na Ovčari su ekshumirani i posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batarela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita.

- Molila bih da hrvatska javnost ne zaboravi da Jean-Michel nije jedini čiji su posmrtni ostaci pronađeni tog dana, trojica su sve te godine ležala čak u istoj grobnici s mojim sinom - rekla je tad Lyliane Fournier.

Vukovar: Pogled iz zraka na kolonu sjećanja | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL