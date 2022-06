Posljednji tjedan u lipnju pržit ćemo se na velikim vrućinama, spasa neće biti ni tijekom noći

Danas će biti pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne uz jači dnevni razvoj oblaka su uglavnom na istoku mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka bit će između 29 i 33 °C, javlja DHMZ.

U ponedjeljak će opet biti sunčano i vruće. Vjetar slab, mjestimice do umjeren jugoistočni, u gorju jugozapadni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 20, u Lici malo niža, a na Jadranu od 20 do 24 °C. Najviša dnevna uglavnom između 31 i 35 °C.

Tjedan će se nastaviti u istom tonu i bit će vrlo vruće i sunčano. Na kopnu u utorak i srijedu nestabilnije uz mogućnost za poslijepodnevne i večernje lokalne pljuskove s grmljavinom, uglavnom na zapadu. Vjetar većinom slab istočni i jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a u utorak mjestimice i jugo.

Do kraja tjedna, posebno na kopnu, pratit će nas iznadprosječne temperature zbog kojih treba pripaziti na zdravlje. Spasa neće biti ni navečer jer će noći biti tople i vrlo tople.

Najčitaniji članci