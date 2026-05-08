ŠESTO IZDANJE

Poslovni lideri na Greencajtu i kako razmišljaju o profitu, odgovornosti i budućnosti

Poslovni lideri na Greencajtu i kako razmišljaju o profitu, odgovornosti i budućnosti
Šesto izdanje Greencajta, koje se održava od 1. do 3. lipnja u prostoru HNK2, donosi snažan poslovni program usmjeren na pitanja koja danas oblikuju budućnost kompanija, tržišta i društva. Održivost više nije izdvojena tema rezervirana za izvještaje i komunikacijske kampanje, nego okvir kroz koji se sve snažnije promatraju investicije, konkurentnost, inovacije, tehnologija i dugoročni razvoj kompanija. Upravo zato ovogodišnji Greencajt okuplja vodeće domaće i međunarodne govornike, CEO-eve, stručnjake i donositelje odluka koji će tijekom tri dana otvoriti pitanja što danas znači graditi otporan, relevantan i odgovoran biznis.

Jedno od središnjih imena poslovnog dijela programa je Emil Tedeschi, predsjednik Uprave Atlantic Grupe, koji će u razgovoru „CEO perspektiva: Biznis između profita i odgovornosti“ otvoriti pitanje što danas zapravo čini uspješnu i dugoročno održivu kompaniju. Kroz osobne uvide i iskustva iz prve ruke, razgovor će obuhvatiti teme donošenja odluka u uvjetima stalnih promjena, važnost povjerenja, ulogu ljudi u razvoju kompanije te odgovornost lidera u vremenu u kojem tržište, društvo i okoliš sve snažnije mijenjaju pravila igre.

U fokusu poslovnog programa bit će i panel „The Business Tipping Point“, koji okuplja predsjednike uprava iz različitih industrija: Adriana Ježinu iz Telemacha, Marka Mintasa iz Henkel Adrije, Balázsa Békeffyja iz OTP banke i Dinka Lucića iz PBZ-a. Kroz njihove perspektive razgovarat će se o tome kako kompanije danas grade strategije, što donosi stvarnu konkurentsku prednost i kako se poslovanje prilagođava tržištu u kojem ono što je jučer bilo prednost danas postaje minimum.

Dodatnu perspektivu donosi i panel „Building What's Next: između rasta bilance i vrijednosti koju stvaramo“, koji otvara pitanje kako danas definiramo vrijednost u biznisu. Kroz razgovor Anite Letice, predsjednice Uprave tvrtke Philip Morris, Tomislava Radoša, zamjenika predsjednika Hrvatske gospodarske komore, Marka Klemenčiča, predsjednika Uprave Merkur osiguranja, i dr. sc. Marina Cerjana, člana Uprave tvrtke ENNA Next, istražit će se kako kompanije balansiraju između financijskih rezultata, otpornosti, inovacija i dugoročne održivosti te gdje danas nastaje stvarna vrijednost.

Europsku perspektivu na promjene koje oblikuju industrije, energetske sustave i tržišta donosi panel „From Brusells: Europe's Next Move“ s Teresom Riberom, izvršnom potpredsjednicom Europske komisije za čistu, pravednu i konkurentnu tranziciju, i Marijom Vučković, ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Republike Hrvatske. Fokus razgovora bit će na tome kako Europa može ostati konkurentna, ubrzati tranziciju i osigurati dugoročnu stabilnost gospodarstva.

Šesto izdanje Greencajta donosi više od 70 govornika iz Hrvatske i inozemstva te program koji povezuje poslovanje, znanost, tehnologiju, hranu i društvo. Od umjetne inteligencije i inovacija, preko održivih industrijskih rješenja do pitanja povjerenja i donošenja odluka, Greencajt otvara teme koje sve jasnije pokazuju da održivost više nije pitanje izbora, nego smjera u kojem se razvijaju kompanije, industrije i društvo.

Upravo s tom idejom, Greencajt dodatno otvara prostor i novoj generaciji. U suradnji s tvrtkom Henkel i njihovom inicijativom „Promjene počinju s nama“, studentima je omogućeno besplatno sudjelovanje na Greencajtu. Kroz inicijativu Henkel želi mladima pružiti priliku da uče od vodećih stručnjaka, povežu se s poslovnim liderima i steknu praktična znanja koja će im pomoći u oblikovanju održive budućnosti. Ulaznice su dostupne na službenoj web stranici. Više informacija o Greencajt festivalu možete pratiti i na društvenim mrežama Instagram i Facebook.

