Posmrtni vapaj Georgea Floyda: Prije smrti preko 20 puta rekao policajcima da ne može disati...

Transkripti snimke s kamere kojom je bio opremljen policajac Thomas Lane, jedan od umiješanih u Floydovo ubojstvo, otkrili su u utorak na sudu u Minnesoti nove detalje o njegovim posljednjim trenucima

<p>Afroamerikanac George Floyd više je od 20 puta rekao da ne može disati, dozivao svoju djecu i pokojnu majku i govorio da će ga policajci ubiti prije nego što je izdahnuo tijekom brutalnog policijskog privođenja u Minneapolisu, pokazuju novi dokazi.</p><p>George Floyd ubijen je 25. svibnja, a bijeli policajac pritiskao mu je, dok je ležao na tlu, koljenom vrat gotovo devet minuta. Njegova smrt pokrenula je masovni val prosvjeda protiv rasizma i policijske brutalnosti u Sjedinjenim Državama, a potom i u svijetu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Snimka njegova ubojstva proširila se internetom. "Ne mogu disati", vikao je Floyd i dozivao svoju majku dok se gušio.</p><p>Transkripti snimke s kamere kojom je bio opremljen policajac Thomas Lane, jedan od umiješanih u Floydovo ubojstvo, otkrili su u utorak na sudu u Minnesoti nove detalje o njegovim posljednjim trenucima. </p><p>Floyd je policajcima kada su ga priveli rekao da ga ne stavljaju u policijski automobil jer je klaustrofobičan i anksiozan. </p><p>Kada su ga pokušali prisilno strpati u automobil, Floyd je povikao da ne može disati i da će "umrijeti ovdje". </p><p>"Mama, volim te. Reci mojoj djeci da ih volim. Mrtav sam", rekao je kasnije Floyd, navodi se u transkriptu. Dozivao je majku i djecu još nekoliko puta.</p><p>Floyd je tijekom uhićenja rekao da ne može disati više od 20 puta. Čuje se kako mu policajci govore da se "smiri", da mu je "dobro" i da "normalno govori".</p><p>U jednom trenutku Floyd je počeo inzistirati da će ga ubiti.</p><p>"Onda prestani govoriti, prestani vikati, za to je potrebno puno kisika", rekao mu je policajac Derek Chauvin.</p><p>"Ne mogu disati"</p><p>"Oni će me ubiti. Oni će me ubiti. Ne mogu disati", bile su Floydove posljednje riječi prema tom transkriptu.</p><p>Transkript je u utorak podnio odvjetnik policajca Lanea kako bi sudac odbacio optužbe protiv njega da je pomagao u ubojstvu i poticao na ubojstvo Floyda. </p><p>Četvorica policajaca koji su sudjelovali u uhićenju, Lane, Chauvin, Tou Zhao i Alexander Kueng, dobili su otkaz u policiji Minneapolisa dan nakon Floydove smrti i optuženi su za njegovo ubojstvo. Svaki bi mogao provesti do 40 godina iza rešetaka. </p><p>Chauvin, koji je pritiskao 46-godišnjaku vrat optužen je za ubojstvo drugog i trećeg stupnja. </p><p>Thao i Kueng, kao i Lane, optuženi su za pomaganje i poticanje na ubojstvo. </p><p>Video Floydova ubojstva koji je zgrozio i prestravio Amerikance, izazvao je prosvjede i nerede u gradovima diljem zemlje i pokrenuo nacionalnu debatu o rasizmu i policijskom nasilju.</p><p>Floyd je priveden zbog optužbe za pokušaj korištenja krivotvorene novčanice od 20 dolara, a nakon što su mu stavili lisice, dvojica policajaca su ga polegla, Chauvin mu je pritiskao koljenom vrat, a četvrti je držao stražu.</p>