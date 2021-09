Predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split Ivo Ivić u ponedjeljak je izjavio kako postoje naznake smirivanja epidemijskog vala u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i rekao da nije "pretjerano pristalica" uvođenja covid potvrda za djelatnike u zdravstvu, što je predložio ministar zdravstva Vili Beroš.

- Broj hospitaliziranih u splitskoj bolnici u zadnjih sedam dana je isti, što je možda naznaka nekakvog smirivanja ovog epidemijskog vala - kazao je Ivić u programu Radio Splita.

Za najavu ministra Beroša o uvođenju covid potvrda za radnike u zdravstvu istaknuo je da nije "pretjerano pristalica" toga.

- Nisam pretjerano pristalica, ja sam za to da se u zdravstvenom sustavu u prvom redu radnike motivira i, drugo, da to bude mjera koja je u cijeloj Europskoj uniji, jer onda će ona biti do kraja provediva. Ako nije u cijeloj Europskoj uniji, ako postoje razlike, bojim se da nam onda može doći do ispadanja ljudi, a svaki nam je dragocjen - poručio je.

Inače, Beroš je u nedjelju uputio pismo kolegama u zdravstvenom sustavu uz najavu da će liječnici, medicinske sestre i nezdravstveno osoblje od 1. listopada na radno mjesto moći doći samo ako su cijepljeni, ako su preboljeli ili imaju negativan test na covid-19.

- Naša zajednička profesionalna i ljudska obveza, naša zvanja i poziv te nadasve misija je pomagati ljudima da štite svoje zdravlje, a kad ih bolest ugrozi, na svima nama je stručno i odgovorno skrbiti o njima i liječiti ih. Mi smo tu obvezu prihvatili i tim ciljevima moramo prilagoditi organizaciju zdravstvenog sustava i prilagođavati naš svakodnevni rad okolnostima i uvjetima u kojima živimo i djelujemo - naglasio je ministar.