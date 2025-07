Postoji li tajni plan: 500.000 razloga za ulazak Thompsona u politiku i zašto bi to propalo

Može li se masa od pola milijuna ljudi pretvoriti u kinetičku energiju? To jest, može li se Hipodrom politički monetizirati? Na predsjedničkim, ali i na parlamentarnim izborima, to svakako ne bi bila zanemariva snaga, čak i ako se ima na umu rasipanje glasova od Hipodroma do birališta, a ono je neminovno. Na zadnjim predsjedničkim izborima Zoran Milanović pobijedio je s 1,122.859 glasova. Čak i da cijeli Hipodrom glasa za Marka Perkovića Thompsona, to mu očito ne bi bilo dovoljno za uspon na Pantovčak. Morao bi, dakle, napraviti ozbiljan i uvjerljiv iskorak iz svoga bazena - odakle može krenuti samo prema centru, no takva promjena kursa ne bi bila uvjerljiva. Ono što bi dobio na mostu izgubio bi na ćupriji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+