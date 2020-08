Postoji mogućnost da periske izumru, ali dojave građana daju nadu u njihov spas i opstanak

Prema podacima Ministarstva gospodarstva masovni mortalitet plemenitih periski zahvatio je cijeli hrvatski dio Jadrana, a stručnjacima nadu daju žive jedinke koje pronalaze građani

<p>Na nekim lokacijama zaraza uzrokuje stopostotnu smrtnost i može doći do potpunog nestanka plemenitih periski. Budući da se radi o morskom okolišu i nedovoljno poznatom patogenu, nisu poznate metode prevencije odnosno zaustavljanja ovog procesa, rekli su u Zavodu za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o mogućem izumiranju endema Mediterana i zaštićene vrste Hrvatske.</p><p>Podaci više od 400 lokalaca te domaćih i stranih turista prikupljeni kroz akciju Ministarstva “Jeste li ih vidjeli” i suradnju sa znanstveno-stručnom zajednicom govore kako je pojava masovnog mortaliteta plemenitih periski zahvatila cijeli hrvatski dio Jadrana.</p><p>- Obzirom kako je sve manji broj živih jedinki u moru, smatramo kako je ključno za opstanak vrste pronaći potencijalno otporne jedinke koje bi se dalje mogle razmnožiti i stvoriti prirodni „imunitet“ - rekli su u Zavodu i objasnili kako je te potencijalno otporne jedinke bolje ostaviti u svom prirodnom staništu, ali ih treba prikladno zaštiti od mogućeg antropogenog djelovanja.</p><p>- Mjera koja se provodi diljem Mediterana te i u Hrvatskoj, uz sudjelovanje znanstveno-stručne zajednice je postavljanje kolektora ličinki periski te fizička zaštita prikupljenih jedinki bilo do antropogenog djelovanja, bilo od prirodnih predatora, čime se povećava stopa preživljavanja ličinki - rekli su.</p><p>Dio tih ličinki moguće je premjestiti u akvarije poput pulskog gdje trenutno čuvaju 90-ak jedinki, a od toga 29 potpuno zdravih. Kažu i da moraju podići stručne i tehničke kapacitete nužne za spas zaštićene vrste Jadrana.</p><p>Objasnili su i kako periska ima važnu ulogu u ekosustavu kao filtrator mora, a njene ljušture predstavljaju čvrsto stanište brojnim drugim vrsta. Posljedice njenog izumiranja osjetit će i brojni drugi organizmi.</p><p>Ipak, u Ministarstvu kažu kako pozitivne vijesti dolaze u obliku dojava lokacija na kojima su uočene žive jedinke ili čak u nekolicini slučaja juvenilne jedinke, obzirom da je ovo period godine u kojem se periska razmnožava.</p><p>- Svaka preživjela jedinka predstavlja potencijalno prirodno otpornu jedinku, a svaka od njih je izuzetno bitna u mogućem prirodnom oporavku populacije periske - zaključili su.</p>