'Postoji put kojim se u SDP-u može izbjeći zla krv. Sa svakim mogu, hoću i želim razgovarati'

Grbin ne želi kritizirati one koji su SDP do sada vodili, jer o njima kaže, govori njihov rad, a ocjena koju su birači dali dovoljna je kritika. Ono o čemu želim razmišljati je što SDP treba biti, poručio je...

<p><strong>Peđa Grbin </strong>prvi je najavio kandidaturu za predsjednika SDP-a, nakon što je zbog izbornog potopa <strong>Davor Bernardić</strong> povukao s te funkcije i ovlasti prenio na <strong>Zlatka Komadinu</strong>. U intervjuu za 24sata govori o tome koga vidi uz sebe, pobjedi li na unutarstranačkim izborima, kao i kakav SDP želi u budućnosti. </p><p><b>24sata: Najavili ste kandidaturu za predsjednika SDP-a. Što je prelomilo?</b></p><p>Na odluku me nagnala činjenica da je SDP u lošem stanju i naprosto osjećam obvezu i želju da to krenem mijenjati.</p><p><b>24sata: Stigla vam je potpora vašoj kandidaturi od Siniše Hajdaša Dončića. Očekujete li da će te oko sebe okupiti širu frontu?</b></p><p>Ne samo nakon nedjelje i izbora, a još jednom zahvaljujem svima onima koji su glasali za mene, već i zadnje dvije godine razgovaram s ljudima diljem cijele Hrvatske o tome što nam treba u SDP-u i što treba mijenjati, odnosno što ne valja, ne samo u ove zadnje četiri godine, nego što u SDP-u ne valja dulje vrijeme. Iz svih tih razgovora, ali i potpore koju sam dobio zadnjih nekoliko dana crpim snagu za ovu kandidaturu. Sinišina potpora mi je važna iz nekoliko razloga. Prvi je što je i on izborni pobjednik, ali to je manje bitno. Drugi je što mi je prijatelj, a treći što je to čovjek s idejama za Hrvatsku u 2030. godini. To zadnje mi je najvažnije.</p><p><br/> </p><p><b>24sata: Pobijedite li na predstojećim unutarstranačkim izborima, vidite li upravo njega kao prvog suradnika?</b></p><p>Naravno. Sinišu već sada imam kao jednog od ljudi s kojima razgovaram i konzultiram se oko mnogih stvari koje radim.</p><p><b>24sata: Priča se da bi Bernardićevi ljudi podržali Mišu Krstičevića iz tzv. neretvanskoj skupini. Bi li bilo dobro za SDP da kandidat za predsjednika bude netko tko nije na ovim izborima dobio legitimiteti nije u Saboru, gdje će biti važno komunicirati politike stranke?</b></p><p>Mišo Krstičević je također izborni pobjednik. Ostvario je pobjedu tamo gdje mnogi to od SDP-a nisu očekivali, iako mi imamo tradiciju potpore u tom dijelu zemlje i naš prvi župan nakon 1990. došao je upravo iz doline Neretve, naš drug Ivan Šprlje. Nemam ništa protiv njegove kandidature, a bez obzira na to hoće li se kandidirati ili ne, on je čovjek kojeg želim vidjeti među onima koji će graditi budući SDP. Mišo Krstičević ima odlične ideje, a u javnim istupima nikad nije govorio o kadrovskoj politici nego isključivo o politikama i programu s kojima bi se SDP i ljevica u Hrvatskoj trebali baviti. Takvog čovjeka svakako želim uz sebe.</p><p><b>24sata: Je li za SDP, koji je podijeljen u frakcije, da na idućim stranačkim izborima bude više kandidata. Može li to opet potaknuti "zlu krv" u stranci i postoji li opasnost da zbog toga stranka, koja je već ranjena, dodatno oslabi?</b></p><p>To je problem o kojem sam puno razmišljao i jedino što mogu zaključiti jest da nisu problem izbori i demokracija nego njezino shvaćanje. Ako s ljudima, koji su se uz tebe kandidirali za određene dužnosti u stranci, možeš razgovarati prije, tijekom i nakon izbornog procesa onda je to put kojim će se zla krv izbjeći. Mislim da sa svakim u SDP-u, ne samo da mogu, hoću nego i želim razgovarati.</p><p><b>24sata: Jeste li nakon izbornog poraza razgovarali s Davorom Bernardićem?</b></p><p>Jesam. Davor me nazvao nakon izbora i čestitao mi. Hvala mu na tome.</p><p><b>24sata: Kako komentirate to što Bernardić nije dao ostavku nego je predao ovlasti na Zlatka Komadinu i rekao da se neće kandidirati na izborima?</b></p><p>Davor Bernardić se dan nakon izbora povukao s vodećeg mjesta i prepustio sve svoje ovlasti, a mi ćemo u narednih nekoliko dana donijeti odluke i službeno započeti izborni proces. Predsjedništvo je najavljeno za idući tjedan, Glavni odbor za sljedeću subotu i krećemo.</p><p><b>24sata: Sigurno ste već u razgovorima analizirali, koje su greške dovele do ovog potopa na izborima?</b></p><p>Grešaka je niz, a najveća je što smo ponovno mislili da se izbori mogu dobiti na tome da kritiziramo protivnika, a zanemarili smo da građani Hrvatske u 2020. žele da im nešto ponudimo. Mnogi ljudi koji su godinama glasali za SDP rekli su mi da su glasali za Možemo i da su osjetili zadovoljstvo kada su to učinili. Taj stav je ono što ja želim za SDP. Sjećam se 2000. godine i s kakvim su emocijama ljudi glasali za SDP tada, taj duh, to jedinstvo moramo ponovno stvoriti. Želim SDP novih ideja, okrenuti stranku budućnosti. Samo za primjer, želim SDP koji će stvoriti jedan green new deal za Hrvatsku: skup politika zaštite okoliša, zelene Hrvatske i društvene jednakosti.</p><p><b>24sata: Može li se nakon svega to vratiti?</b></p><p>Kada me to pitate, onda se prvo želim ispričati za sve što smo radili loše, svima onima koji su godinama stajali uz nas i podržavali nas, a koje smo iznevjerili. Ispričavam se u svoje ime. Nitko od nas koji smo obnašali dužnosti u stranci ili zastupali građane u Saboru nije u potpunosti izuzet od odgovornost. To je moja obveza i prvi korak, a onda im radom i samo radom moramo dokazati da ponovno zaslužujemo njihovo povjerenje.</p><p><b>24sata: SDP čeka i izazovna financijska situacija, jer sad imate manji broj zastupnika nego u 9. sazivu. Imat li informacija je li i koliki kredit podignut za izbornu kampanju?</b></p><p>Kao što je poznato ja sam suspendiran iz vođenja stranke zadnje dvije godine i kao takav nemam pristup najsvježijim informacijama. No već sljedeći tjedan, prilikom povratka u Predsjedništvo tražit ćemo da nam se podastru financijski izvještaji kako bi neke stvari počeli sređivati i sanirati prije nego što novo vodstvo preuzme stranku. SDP je u ozbiljnim problemima, oni nisu samo financijski. Za mnoge probleme znam i spreman sam se s njima suočiti. Da će biti lako, neće.</p><p><b>24sata: Koje su tri ključne stvari po kojima će se SDP pod vodstvom Peđe Grbina razlikovati od onog Davora Bernardića?</b></p><p>Ne želim kritizirati one koji su bili prije mene. Njihov rad govori o njima, a ocjena koju su birači dali dovoljna je kritika. Ono o čemu želim razmišljati je što SDP treba biti. SDP treba biti prvenstveno stranka otvorenih vrata, koja će biti spremna slušati druga mišljenja i onda kada ih nije ugodno čuti. SDP mora biti stranka ozbiljnih politika za ravnopravnost, zdravstvo, gospodarstvo, obrazovanje, politika zelene Hrvatske i digitalne transformacije, a najvažnije je da budemo stranka koja će u slučaju kada se nađemo u sukobu između radnika i poslodavaca, braniti radnike. Koja će u sukobu između banke i dužnika biti na strani dužnika, a kad ćemo morati birati između krupnog kapitala i korporacija te potrošača stati u zaštitu potrošača. To mi je najvažnije za budući SDP.</p>