Hajdaš Dončić, Borzan, Grbin spominju se kao favoriti za nasljednika Davora Bernardića

Ima u SDP-u onih koji smatraju da bi se nasljednik trebao tražiti i među ekipom gradonačelnika čiji je neformalni vođa Mišel Jakšić. Hajdaš Dončić stava je da za to mjesto četvero ljudi ima legitimitet...

<p>Nakon debakla na izborima, poruke <strong>Davora Bernardića</strong> da se više neće kandidirati za šefa SDP-a i najave unutarstranačkih izbora "u najkraćem mogućem roku", krenula su nagađanja o tome tko će ga naslijediti. Nije tajna da je SDP podijeljen na najmanje tri struje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Izjava Bernardića nakon izbora </strong></p><p>Jednu čine ljudi okupljeni oko Davora Bernardića, drugu tzv. Milanovićevi ljudi, a još u vrijeme unutarstranačke krize 2018. godine isprofilirala se ekipa gradonačelnika i načelnika, a kao njihov neformalni vođa spominjao se <strong>Mišel Jakšić</strong>. </p><p>Među favoritima za Bernardićevog nasljednika spominju se<strong> Siniša Hajdaš Dončić</strong>, <strong>Biljana Borzan</strong>, ali i <strong>Peđa Grbin</strong>. Ima i onih koji su stava da bi se nasljednik treba tražiti među mladim gradonačelnicima i načelnicima. Dan nakon potopa na izborima, Hajdaš Dončić kazao je kako o kandidatima za Bernardićevog nasljednika ne želi nagađati. </p><p>- Ovo nije najava moje kandidature. Samo apeliram da se ne događa ono kad se odjednom desetak kandidata pojavilo, to slabi stranku. Ima troje, četvero ljudi koji imaju legitimitet da razgovaraju o tome i tu treba donijeti trezvenu odluku, ali ne sada. Sljedeći tjedan trebali bi početi razgovarati o tome - rekao je.</p><p><strong>Biljana Borzan</strong> ništa na ovu temu također nije željela komentirati iako kao potencijalna kandidatkinja uživa potporu velikog dijela članstva, još od unutarstranačke krize 2018. godine. Borzan je ranije poručila da se neće kandidirati za šeficu SDP-a, jer se želi posvetiti poslu u europskom parlamentu, gdje je izabrana na drugi mandat.</p><p>Neslužbeno se u SDP-u priča i da se <strong>Peđa Grbin</strong> spreman kandidirati odnosno preuzeti odgovornost za SDP. a od dijela stranačkih ljudi može se čuti kako je on također dobar izbor jer se SDP-ovci pod njegovim vodstvom ne bi sramili, kao što je to znalo biti tijekom vladavine Davora Bernardića. </p><p>Podsjetimo, Bernardić je nakon sjednice Predsjedništva odlučeno je će stranku u prijelaznom razdoblju do izbora voditi <strong>Zlatko Komadina</strong>. Bernardić svoj potez nije definirao kao ostavku, a dao je naslutiti kako postoji mogućnost da se povuče iz politike.</p><p>- Trenutačno ne mogu reći ništa za dalje, ali mogu reći da ću doći na konstituiranje Sabora, to svakako. Znate kako je u životu, jedna vrata se zatvore, a druga otvore. Život je ponekad čudesno nepredvidiv, u tome je čar. Nebo strpljive voli - rekao je Bernardić.<br/> Na opetovanje upite znači li to da je jednom nogom već izvan politike samo je ponavljao: "Nitko ne zna što život nosi". </p>