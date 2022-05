Posvađali se Beljak i Bedeković, pljuštale opomene, Jandroković oduzeo riječ Beljaku: 'HDZ zlo'

U HDZ-u mole Boga da do izbora ne dođe, ne zato jer sumnjaju u pobjedu, nego jer sumnjaju da će bilo tko od njih biti više na listama, osim Jandrokovića, poručio je šef HSS-a Krešo Beljak prilikom rasprave o raspuštanju Sabora i raspisivanju prijevremenih izbora.

A u Sabor su za to upućene dvije inicijative još u veljači nakon uhićenja ministra Darka Horvata - jednu je uputilo sedam lijevo-liberalnih klubova, a drugu Most.

Posvađali se HDZ-ova Bedeković i HSS-ov Beljak: Vika, galama i opomene

HDZ-ova Vesna Bedeković poručila je kako Beljak licemjerno laže i vrijeđa sve redom.

- On je taj koji se boji raspuštanja Sabora jer Sabor više nikada neće vidjeti, on je taj koji je uništio i raščetvorio najjaču i najstariju stranku u nekim povijesnim vremenima - galamila je zastupnica.

Beljak se ponovno javio.

- Ne znam što kolegica pokazuje prstom na mene, što bi se tukla? Drago mi je da je priznala da je HSS povijesno najveća hrvatska stranka, a ne HDZ - dodao je.

U raspravi je predsjednik SDP-a Peđa Grbin, u ime predlagatelja, nabrajao afere ministara i naglašavao njihovu nesposobnost u svemu. Beljak je poručio kako se ne bi baš složio s njim da su HDZ-ovci nesposobni.

- Pa pogledajte ih, to su sposobni ljudi koji od ničega naprave nešto, za sebe, naravno. Primjerice, gospođa Bedeković, koja je mene prozivala pa sam ju malo guglao, morao sam jer nisam nikad čuo za nju. Iako je 16 godina bila učiteljica razredne nastave, a onda se učlanila u HDZ pa je postala pročelnica u županiji, pa magisterij, pa doktorat, pa dekanica, pa vijećnica u županiji, pa zastupnica u Saboru iako je dobila samo 507 glasova, pa ministrica, pa opet saborska zastupnica i to vrlo glasna i sad vi meni recite da je ona nesposobna - sarkastično je komentirao i razljutio HDZ-ovu zastupnicu koja je vikala i dobacivala iz klupa.

- Za sve sam sposobna osim za krađu radija iz automobila - poručila mu je, na što se, pak, razbjesnio Beljak.

- Ovo je kazneno djelo - vikao je iz klupe.

Beljaku oduzeta riječ do kraja rasprave

Situaciju je morao smirivati predsjednik Sabora Gordan Jandroković pa su pljuštale i opomene.

HDZ-ov Nikola Mažar poručio je Beljaku da mu je drago što su dijametralno suprotni.

- Jer vi ste od nečega, konkretno od HSS-a, stvorili ništa, postali ste grobar jedne povijesne stranke - rekao je.

Beljak se javio za povredu Poslovnika.

- Bedeković je počinila kazneno djelo, predbacivanje i sramoćenje, i ja razmišljam da je tužim na sudu za uvredu - rekao je pa dobio opomenu.

A kako je već od ranije imao dvije, treća je značila da gubi pravo govora do kraja rasprave. Molio je Jandrokovića da mu ne oduzima pravo na govor, ali predsjednik Sabora je bio neumoljiv pa je Beljak izašao iz sabornice.

'HDZ je najveće zlo'

- Molio sam ga da mi ne da opomenu jer smatram da kad netko napravi kazneno djelo, a napravila ga je Bedeković, najmanje što mogu je pobuniti se i za to ne bi trebao dobiti opomenu. Ja nemam niti novaca niti vremena niti volje baviti se i vući po sudovima i tužite gomile bezveznjaka, lažova, koji mi spočitavaju stvari i na taj način rade kazneno djelo, a posebno mi je odurno ići na sud i nalaziti se s ljudima koji pripadaju pravomoćno osuđenoj kriminalnoj organizaciji, koja se zove HDZ - poručio je vidno iznerviran novinarima dodavši kako mu je Jandroković smišljeno oduzeo riječ jer se boji što bi sve imao za reći o njemu u raspravi o raspuštanju Sabora.

- Sabor treba raspustiti i što prije raspisati nove izbore i nakon toga inzistirati da se isti zakon, koji vrijedi za pravomoćno osuđene osobe da se ne mogu kandidirati, prenese i na pravomoćno osuđene organizacije, odnosno stranke. Budem li ja osobno ili HSS bio u bilo kakvoj poziciji odlučivanja nakon idućih parlamentarnih izbora, uvjet za podršku osobi za premijera ili većini će biti upravo to i da se HDZ-u zabrani političko djelovanje barem na osam godina - rekao je i naglasio kako bi to Hrvatsku očistilo, ne samo od korupcije, kriminala, licemjerja i bezobrazluka, nego bi to bio temelj da Hrvatska napokon prodiše punim plućima i krene u 21. stoljeće.

- Najveće zlo koje se ikad Hrvatskoj dogodilo je HDZ. Dok se ne riješimo HDZ-a, te pravomoćno osuđene bande, lopovske bande, Hrvatska naprijed, nažalost, ne može - poručio je.

