'Oporba već sad može skupljati potpise za opoziv Paladina, a tek je nedavno postao ministar'

To je dekriminalizacija Vlade. Rekonstrukcija bi bila potpuna kada bi Vlada u potpunosti otišla i kada bi se raspisali novi izbori. Nitko više u Hrvatskoj ne vjeruje da Plenković ima kapaciteta izabrati ljude koji imaju sposobnost ili nisu pod teretom nekakvih istraga. Evo, već imamo Paladina za kojeg oporba slobodno može već početi prikupljati potpise za opoziv, a čovjek je nedavno postao ministar. Filipović još nije ni postao ministar, a protiv njega se već organiziraju prosvjedi, poručio je Mostov Nikola Grmoja komentirajući rekonstrukciju Vlade nakon što su iz nje morali otići Tomislav Ćorić, Josip Aladrović i Boris Milošević.

Aladrović i Milošević jer su pod teretom istrage DORH-a, a Ćorić jer je pod izvidima pa je sam zatražio izlaz. On odlazi na sjajnu poziciju viceguvernera HNB-a. Umjesto Aladrovića dolazi Marin Piletić, Ćorić štafetu predaje Davoru Filipoviću, a umjesto Miloševića u Vladu ulazi Anja Šimpraga.

'Jedino rješenje su novi izbori'

- Jedino je rješenje, a čujem da su kolege iz opozicije prikupile potpise i da će uskoro biti rasprava o raspuštanju Sabora.

Imamo dvije inicijative, našu i lijeve opozicije, oni su odlučili sada ići s tim, a mi čuvamo svoju kada netko od ovih ministara upadne u afere, a svi smo svjesni da će se to uskoro dogoditi - istaknuo je Grmoja.

Komentirao je i sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika države Zorana Milanovića te njihov jučerašnji prvi susret na Klisu gdje se nisu ni pogledali i istaknuo kako njih dvojica nisu previše surađivala niti prije ove paljbe uvredama i Plenkovićeve najave bojkota.

- Građanima je dosta njihovih sukoba u ovoj teškoj situaciji kada rastu cijene i kada su na pragu siromaštva. Očito je predsjednik Milanović jučer išao na Klis kako bi u neugodnu situaciju doveo predsjednika Vlade i vladajuću strukturu koja je najavila njegov bojkot - rekao je pa naglasio kako će u narednim danima sigurno problem za vladajuće biti i dilema koju je predsjednik države nametnuo, a to je Finska ili Hrvati u BiH.

'HDZ će biti u velikim problemima'

- Kad u Sabor dođe potvrđivanje ulaska Finske u NATO, a ako do tad ne bude riješeno pitanje izbornog zakona u BiH, odnosno rješavanje nacionalnog pitanja Hrvata u BiH, mislim da će HDZ biti u velikim problemima. Netko će napadati Milanovićevu inicijativu, ali to je prvi konkretni potez gdje Hrvatska pokazuje da će iskoristiti svoje članstvo u međunarodnim organizacijama i internacionalizirati to hrvatsko pitanje. Mislim da će to biti ključno pitanje u periodu koje dolazi i HDZ-ovcima neće biti lako pravdati da im je Finska bliža od Hrvata u BiH - istaknuo je Grmoja.

Čorićev odlazak u HNB Mostov Zvonimir Troskot vidi kao nagradu premijera je puno zna.

- I zato ga se treba smjestiti negdje gdje će šutjeti i gdje će mu biti dobro. To je još jedan razlog zbog kojeg će inflacija biti još i veća. Smatramo da osobe kao što su Ćorić i Sandra Švaljek, koja je također dovedena u HNB u političkoj trgovini, da je to opasna situacija i ruganje s javnosti. Ćorića tereti njegov pomoćnik za kriminalne radnje i takva osoba je sad promovirana na čelo HNB-a - poručio je Troskot osvrnuvši se na inflaciju i rast cijena.

- Naša su očekivanja da će one i dodatno rasti i da Vlada nije dovoljno napravila u smislu zaštite. Stoga treba postaviti pitanje zbog čega tako prisilan ulazak u eurozonu. Po našem mišljenju bi to trebalo zaustaviti, nismo mi protiv eura i eurozone, nego jednostavno gospodarstvo za takve šokove nije spremno, poručio je.

S ovom garniturom ministara, dodao je, Vlada neće biti spremna na te šokove.

