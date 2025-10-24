Tijekom sukoba ženu je bacio u bunar dubine oko 140 centimetara i tako ostavio bez pružanja pomoći, sve do dolaska susjeda.
POKUŠAJ UBOJSTVA
Kod Vrbovca bacio ženu u bunar
Zagrebačka policija uhitila je 45-godišnjeg muškarca zbog pokušaja ubojstva žene (67) kraj Vrbovca. Kako su izvijestili, on se u srijedu oko 17.30 sati u Lonjici posvađao i potukao sa 67-godišnjom ženom nasred dvorišta.
Tijekom sukoba ženu je bacio u bunar dubine oko 140 centimetara i tako ostavio bez pružanja pomoći, sve do dolaska susjeda.
Liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena.
Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.
