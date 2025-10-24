Obavijesti

News

Komentari 19
POKUŠAJ UBOJSTVA

Kod Vrbovca bacio ženu u bunar

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Kod Vrbovca bacio ženu u bunar
Foto: Javna vatrogasna postrojba Grada Petrinje

Tijekom sukoba ženu je bacio u bunar dubine oko 140 centimetara i tako ostavio bez pružanja pomoći, sve do dolaska susjeda.

Zagrebačka policija uhitila je 45-godišnjeg muškarca zbog pokušaja ubojstva žene (67) kraj Vrbovca. Kako su izvijestili, on se u srijedu oko 17.30 sati u Lonjici posvađao i potukao sa 67-godišnjom ženom nasred dvorišta.

Tijekom sukoba ženu je bacio u bunar dubine oko 140 centimetara i tako ostavio bez pružanja pomoći, sve do dolaska susjeda.

Liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena.

Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'
OGLASILA SE I POLICIJA

Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'

Cijela je situacija užasna, Đurđice više nema, a i dijete je u istom danu ostalo bez roditelja, kaže kuma ubijene Đurđice...
Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'
KAOS U METROPOLI

Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'

Jak vjetar praćen kišom noćas je pogodio i zagrebačko područje. U Dubravi je bilo srušenih stabala, poplavila je Dankovečka. Vjetar je rušio stabla i na Volovčici. Nevrijeme je poharalo i druge dijelove države
Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem
STRAVA U VRAPČU

Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem

Đurđica A. (42) popila je kavu s majkom i otišla kući. Tamo ju je udavio suprug Senad A. (41). Odvezao je njezino tijelo u Strmec Odranski, a kasnije u stanu počinio suicid

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025