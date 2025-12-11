Potez Europe: Zamrzavaju rusku imovinu na trajnijoj osnovi

Veleposlanici država članica EU-a pokrenuli su u četvrtak pisani postupak za donošenje odluke o trajnijem zamrzavanju ruske imovine kvalificiranom većinom umjesto jednoglasno, kao što je sada slučaj, što je ključni preduvjet za odobravanje reparacijskog zajma za Ukrajinu, doznaje se od danskog predsjedništva.

Države članice imaju rok do sutra do 17 sati za odgovor, pri čemu je dovoljno da prijedlog podrži kvalificirana većina, odnosno 55 posto država članica u kojima živi 65 posto stanovništva EU-a.

Riječ je ključnom dijelu prijedloga Europske komisije da se zamrznuta ruska imovina koristi kao podloga za reparacijski zajam za Ukrajinu.

Sankcije protiv Rusije, uključujući i zamrzavanje imovine ruske središnje banke, prema pravilima EU-a moraju se obnavljati svakih šest mjeseci i to jednoglasno, što znači da bilo koja članica može blokirati produljenje.

U slučaju takve blokade ruska imovina bi bila automatski odmrznuta, a teret otplate zajma pao bi na države članice. Sada je Komisija predložila korištenje članka 122 Ugovora o funkcioniranju EU-a, koji predviđa mogućnost da se u hitnim situacijama prijeđe s odlučivanja konsenzusom na kvalificiranu većinu. Komisija je predložila uredbu na temelju članka 122 da se zabrani transfer ruskih sredstava dok se ne riješi pitanje štete koju je ruski rat nanio napadom na Ukrajinu.