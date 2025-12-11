Obavijesti

News

Komentari 6
O PREGOVOVRIMA

Volodimir Zelenski: 'Bilo kakav kompromis s Rusijom mora se potvrditi na biralištima'

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Volodimir Zelenski: 'Bilo kakav kompromis s Rusijom mora se potvrditi na biralištima'
Foto: Thomas Peter

Zelenski traži pravedan kompromis s Rusijom, uz referendum! SAD predlaže demilitarizirane zone, ali tko će vladati njima?

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak je naglasio da bilo kakav kompromis Ukrajine i Rusije po pitanju kontrole njenih istočnih regija mora biti „pravedan” te potvrđen na „izborima” ili „referendumu”. 

„Vjerujem da će na to pitanje odgovor dati ukrajinski narod. Bilo putem izbora ili referenduma, to mora biti stav koji je proizašao iz ukrajinskog naroda“, rekao je Zelenski novinarima na pitanje o postizanju dogovora s Moskvom.

PROČISTIO PLAN Zelenski spreman predstaviti nove dokumente za mir SAD-u
Zelenski spreman predstaviti nove dokumente za mir SAD-u

Ukrajinski predsjednik potvrdio je da su Sjedinjene Države Kijevu predložile povlačenje s područja koje još kontrolira u regiji Doneck te stvaranje „slobodne ekonomske” i demilitarizirane zone na tom mjestu, bez prisutnosti ruskih snaga.

Zelenski je rekao da američka strana još uvijek „ne zna” tko bi vladao tom demilitariziranom zonom.

Dodao je da Washington predlaže povlačenje ruske vojske iz ukrajinskih regija Sumi, Harkiv i Dnjepropetrovsk, no i njihov ostanak u regijama Herson i Zaporižja. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Rusi prijete: Strani vojnici u Ukrajini bit će legitimne mete
UBIJEN BRITANAC

Rusi prijete: Strani vojnici u Ukrajini bit će legitimne mete

Britansko ministarstvo obrane u utorak je objavilo da je vojnik, desetnik George Hooley poginuo u Ukrajini dok je promatrao ukrajinske snage kako testiraju novu obrambenu sposobnost daleko od prve crte bojišnice.
Potez Europe: Zamrzavaju rusku imovinu na trajnijoj osnovi
BIT ĆE IM LAKŠE

Potez Europe: Zamrzavaju rusku imovinu na trajnijoj osnovi

Države članice imaju rok do sutra do 17 sati za odgovor, pri čemu je dovoljno da prijedlog podrži kvalificirana većina, odnosno 55 posto država članica u kojima živi 65 posto stanovništva EU-a.
Sergej Lavrov: 1990. smo priznali drukčiju Ukrajinu. Ova današnja uopće nije takva
DEKLARACIJA

Sergej Lavrov: 1990. smo priznali drukčiju Ukrajinu. Ova današnja uopće nije takva

Lavrov je pojasnio kako su ta načela nesvrstanost, neutralnost i nenuklearni status, utvrđena u Deklaraciji o državnom suverenitetu Ukrajine od 16. srpnja 1990. godine. Prema njegovim riječima, to je bio dokument na temelju kojeg je Moskva uopće priznala ukrajinsku neovisnost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025